"Az aszfalt királyait" akarja faragni a Renault-ból az új vezérigazgató

A Ford a 60-as években egyetlen céllal építette meg a Ford GT40-et: hogy harcba szálljanak és legyőzzék az abban az időszakban a le mansi 24 órás futamot uraló Ferrarit. Ebből tavaly egy sikeres film is készült, itthon Az aszfalt királyai néven mutatták be.

Luca de Meo vette át a Renault irányítását júliusban és nem sok időt vesztegetett, azonnal rászabadította a gyártó F1-csapatára saját vízióját, például azzal, hogy átnevezik azt Alpinera, remélve, hogy így újjáépíthetik a kis francia sportkocsimárka renoméját.

Mivel az új igazgató komolyan lelkesedik a Forma-1 iránt és így a csapat távozásáról szóló találgatások is szertefoszlottak, a csapatfőnök, Cyril Abiteboul szerint nagyon komoly lelki lökést adott nekik az új vezetés érkezése. Exkluzív interjújában a Motorsport.comnak elmondta:

„Hatalmas hatása van, még ha nem is fog napi szinten beleszólni a munkánkba, számomra igazán fontos, hogy valaki olyan van a hátam mögött, aki elvárja, hogy a csapat teljesítsen, de aki bármikor rendelkezésre áll, ha valamiben segítség kell.”

„Jól ismeri a sportot, a benne szereplő embereket, és mivel jól kiigazodik benne, tudja értékelni az ebben rejlő nehézséget. Hogyha valamihez hasonlítanom kéne, az Az aszfalt királyai című film. Szerintem nem tisztán üzletként fogja fel a dolgot, hanem azzal az elszántsággal, amivel a Ford nekiállt a munkának, hogy meg tudják verni a Ferrarit.”

Bár a Renault jelenleg csak hatodik a konstruktőrök között, több csapattal együtt nagyon szoros küzdelmet vívnak a Mercedes és a Red Bull mögött a harmadik helyét. Annak ellenére, hogy egyértelműen fejlődtek és többször is dobogós helyért harcoltak idén, Abiteboul még mindig nem elégedett a dolgok állásával:

„Ebben a sportban egyszerűen a köridők és a bajnokság eredménye számít, abban pedig még nem vagyunk elég jók. Viszont, ha már van jele a fejlődésnek, az jó dolog. Szerintem pár éve volt már egy ilyen javulásunk, az megállt, mert rossz aerodinamikai mederbe került a kocsi.”

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, battles with Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, ahead of Alex Albon, Red Bull Racing RB16, and Sergio Perez, Racing Point RP20

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images