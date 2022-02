Az Aston „vizsgálja” a saját motor lehetőségét 2026-ra

A csapat jelenleg a Mercedes partnere, ami azt jelenti, hogy tőlük kapják a hibrid hatjóegységet, valamint a váltót is. Mivel azonban az FIA 2026-tól vezetné be az új szabálycsomagot a motorok terén, Andrew Green, az Aston technikai igazgatója beismerte, hogy lehetőségként tekintenek egy saját erőforrás fejlesztésére.

„Az ambícióink következő lépéseként szerintem mindenképpen megvizsgáljuk a motorszállítói kérdést. Már zajlanak a megbeszélések 2026-ról, és csapatként szeretnénk mi is részesei lenni ennek.”

Az istálló az idei év előtt írt alá az Aramcóval, akik a Cognizant mellett szintén névadó szponzori szerepet töltenek be náluk. Green utalást tett arra, hogy akár az Aramco is segíthetne nekik saját motorjuk megalkotásában.

Még több F1 hír: Norris: furcsa az Aston Martin első szárnya

„Megérkezett hozzánk az Aramco szponzorként, és zajlanak a megbeszélések. Biztos vagyok benne, hogy részletesen meg fogjuk vizsgálni, mert szeretnénk megérteni, hogy előnyünk származna-e abból, ha ebbe az irányba indulnánk el” – mondta Green a saját erőforrással kapcsolatban.

A Red Bull is valami hasonlót csinál, bár az ő terveiket jelenleg elég nehéz meghatározni. A bikások ugyanis már majdnem készen vannak saját motorrészlegükkel, de időközben kiderült, hogy a következő években is nagymértékben fogja őket segíteni a Honda, még ha a japánok ki is vonultak a sportágból a tavalyi év végén.

Sokan azt vetítették előre, hogy a Red Bull talán egy 2026-os saját motor fejlesztésének ágyaz meg új részlegével, de közben folyamatosan azt pletykálják, hogy a Volkswagen egyik márkája velük léphet szövetségre, ha megérkeznek a királykategóriába. Így tehát könnyen lehet, hogy a Red Bullból végül sosem lesz önálló motorgyártó.

Ha pedig már a hajtóegységekről esik szó, azok idénre nem igazán változnak, a fejlesztésüket a szezon elején befagyasztják majd, ugyanakkor megérkeznek az E10-es üzemanyagok, amelyek sokak szerint mégis megkavarhatják kicsit a dolgokat.

Green azért ezt inkább mérsékelt változásnak titulálta, összehasonlítva a komoly aerodinamikai átalakulással. „Az erőforrást érte vélhetően az egyik legkisebb változás ’21-ről ’22-re. Alkalmazkodnunk kellett ugyan az E10-es üzemanyaghoz, de ez nem szignifikáns módosítás.”

„Továbbra is minden mercedeses csapat ugyanazt a motor kapja, szóval csak egyfélét gyártanak az összes partnerük számára. Nem gondolnám, hogy ez olyan nagy probléma lett volna számukra.”

A McLarent is pályára viszik még Barcelona előtt