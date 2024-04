Az Aston-nagykövet elmondta, mi az A-, B- és C-tervük a pilótafelállás kapcsán

Egyelőre nem tudni, mi lesz a sorsa Fernando Alonsónak, akinek a 2024-es szezon végéig van szerződése az Aston Martinnal. A spanyol pilóta nevét többek között a Red Bull-lal és a Mercedesszel is összehozták, de az is az opciók között szerepel, hogy az idény végén, 43 évesen búcsút int az F1-nek.

A kétszeres világbajnok nemrég nagyon elismerően nyilatkozott az Astonról, azt mondta, egyik csapatnak sincs akkora ambíciója, mint a silverstone-i gárdának, amit arra való utalásként is lehet értelmezni, hogy maradna.

Az Aston Martin nagykövete, Pedro de la Rosa pedig azt jelentette ki, hogy nagyon is a jelenlegi páros megtartása a terv a csapatnál, és az A-, B- és C-terv is Alonso:

„A legfontosabb az, hogy okot adjunk neki a maradásra, tehát a legjobb autót kell neki biztosítanunk. A Fernandóval végzett közös munka remekül megy, és rendkívül boldog a csapatnál."

„Kétségbeesetten szeretnénk, hogy velünk maradjon. Rendkívül fontos, hogy legyen egy olyan versenyzője a csapatnak, mint Fernando. A mostani hétvége eredményeivel és az autó javításával még több okot adunk majd neki arra, hogy minket válasszon.”

„A csapaton belül nem is gondolkozunk más lehetőségen. Azért dolgozunk, hogy együtt folytassuk tovább, és úgy is dolgozunk, mintha közösen mennénk tovább. Nincsen B-tervünk, az A, B és C-tervünk is Fernando. Nem nézegetünk másfelé. A csapat nagyon elégedett a mostani felállással" - mondta a korábbi F1-es az El Larguero műsorában.