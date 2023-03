Az Aston Martinnál örülnek, Szaúd-Arábiában bebizonyosodott, milyen gyorsak

Fernando Alonso a harmadik helyen végzett Szahírban, bár ehhez kellett Charles Leclerc kiesése. Krack azonban akkor még azt mondta, „óvatosak” maradnak a szezon hátralévő részével kapcsolatos jóslatokat illetően, tudván, hogy a dzsiddai gyors kanyarok és hosszú egyenesek más kihívást fognak jelenteni.

Szombaton Leclerc ismét Alonso elé került, azonban egy tízhelyes rajtbüntetés miatt csak a középmezőnyből vághatott neki a futamnak. Az Aston Martin azonban így is sokkal jobb versenytempót diktált, mint a maranellói autók, így a spanyol vélhetően akkor is dobogóra állhatott volna, ha Leclerc-en is át kell küzdenie magát.

Arra a kérdésre, hogy a második verseny után meggyőződtek-e arról, hogy az autó különböző pályákon is gyors tud-e lenni, Krack így felelt: „Igen, úgy érzem, ez a hétvége igazolta ezt, de továbbra is óvatosnak kell lennünk az ilyen következtetésekkel.”

„Két adathalmazunk van, két teljesen különböző pályáról. Ezen a két pályán azonban versenyképesek voltunk, azonban még vannak mások is. Nem szabad alulbecsülnünk azonban másokat, könnyen lehet, hogy valamelyik versenytársunknak valamilyen problémája akadt, amikről még nem tudunk, ez megkavarhatja a sorrendet. Várunk és meglátjuk. Tegyétek fel ugyanezt a kérdést a szezon végén!”

Krack elismerte, hogy a csapat igyekezett nem túlságosan elszállni a bahreini eredménytől: „Óvatosak voltunk az elvárásainkkal, fogalmazzunk így, mert ha megnézzük, ez egy teljesen más pálya, mint Bahrein volt. Úgy éreztük, hogy talán egy kicsivel lassabbak voltunk ott a gyorsabb részeken, mint máshol, persze ott azért rengeteg spórolás volt.”

„Magyarán, nem igazán tudhatjuk. Emiatt voltunk óvatosak és mondtuk azt, hogy hátrább az agarakkal. A második dolog az egyenesekben mutatott teljesítményünk volt. Ez a két dolog, ami Bahreinben nem igazán ment jól, volt az, ami itt igazán számít, ezért óvatosak voltunk.”

