Aston Martin: a Red Bull nem megy semmire a nyomozással

Az Aston Martin Racing egy teljesen átalakított konstrukcióval érkezett meg Barcelonába két héttel ezelőtt, amire a riválisok is felkapták a fejüket, hiszen kísérteties hasonlóságot mutatott a Red Bull idei autójával.

Az ügyet tovább bonyolítja, hogy a silverstone-i gárda télen több szakembert is elcsábított a bikásoktól, így a Red Bull oldalán felmerült annak lehetősége, hogy adatszivárogtatással jutott hozzá az Aston Martin a terveikhez.

A britek állítása szerint eleve két különböző, a 2022-es szabályoknak megfelelő autót kezdtek el kidolgozni tavaly és őket is meglepte az év elején, mennyire hasonlít az energiaitalosok autója az általuk is elképzelt koncepcióra.

Az ügyet az FIA kivizsgálta és felmentette az Aston Martint, de a Red Bull ragaszkodott a vizsgálat folytatásához, Helmut Marko tanácsadó pedig egyenesen kijelentette, bizonyítékaik vannak arra, hogy adatokat töltöttek le a rendszerükből.

Mike Krack ugyanakkor továbbra sem aggódik. „Őszintén szólva nem hiszem, hogy ennek az ügynek lesz bármiféle folytatása. Magunkra fogunk koncentrálni, a Red Bull nyomozása nem vezet sehová, mert nem tettünk semmi rosszat, így nem is aggódunk“ - mondta az Aston Martin csapatfőnöke a Reutersnek.

„Még a szezon egyharmada sem telt el, matematikailag még világbajnokok is lehetünk“ - viccelődött Krack, aki azt is hozzátette, hogy egyelőre nem akarják feladni ezt a szezont, a kezdeti nehézségek ellenére sem.

„Remek szakembereink vannak, a koncepcióváltással megtettük az első lépést a jó irányba, ez is azt mutatja, mennyire jól tudjuk elemezni a problémákat és reagálni rájuk. Meglepődnék, ha ott fejeznénk be a szezont, ahol most állunk“ - szögezte le a csapatfőnök.

