Az Aston Martinnak bizony „komoly” riválisai lesznek a 3. helyért zajló csatában

Tavaly a még Racing Point néven futó istálló a negyedik helyet tudta megszerezni a konstruktőri pontversenyben. Ez akár lehetett volna jobb is, de sok balszerencse érte őket, illetve 15 pontot is levontak tőlük a rózsaszín mercedeses botrány miatt.

Négy dobogós helyezés, köztük egy futamgyőzelem a Szahír Nagydíjon, összesen pedig 195 pont. Nem rossz teljesítmény, de még így is héttel kevesebb egységet gyűjtöttek, mint a McLaren. Idén tehát az egyértelmű cél a harmadik hely megszerzése lesz számukra.

Még több F1 hír: Az Alpine két versenyzőt juttatna rövidtávon az F1-be

Szafnauer azonban beismeri, hogy ez egyáltalán nem lesz könnyű feladat, mivel most már a McLaren is Mercedes-motorral fog menni, miközben sokan úgy vélik, hogy a Ferrari is erősebb szezont produkál majd.

„Ez lesz számunkra a cél. Nem lesz azonban könnyű, mivel komoly ellenfelekkel nézünk szembe. A Ferrari biztosan keményen dolgozik a tél folyamán, hogy jobb évük legyen az előzőnél. A McLaren közben megkapta a Mercedes erőforrását, ugyanazt, ami nekünk is van, és biztos vagyok, hogy ezt a versenyképesség javításáért tették.”

„A versenyzők körében is történtek mozgások, szóval majd meglátjuk, hogy az miként alakul. Vannak tehát eltérések.”

Ami pedig magát az autót illeti, a csapatfőnök kifejtette, hogy a riválisokhoz hasonlóan természetesen ők is keményen dolgoznak, hogy visszanyerjék az elveszített leszorítóerőt.

A csapatoknak idénre ugyanis viszonylag jelentősen meg kellett vágniuk a padlólemez hátsó részét, változtattak a hátsó fékhűtők, valamint a diffúzor kialakításán is, ezekkel pedig minden istálló veszít a leszorítóerőből.

„Nagy szeleteket kellett kivágnunk a padlólemezből, hogy veszítsünk a leszorítóerőből, és sok minden fog azon múlni, hogy a csapatok miként tudják majd ezt fokozatosan visszanyerni a szezon során” – hangsúlyozta Otmar Szafnauer.

Stallone egy F1-es filmet akart csinálni, aztán valami más lett belőle...

Leclerc filmforgatás közben a gyönyörű Ferrarival Monacóban