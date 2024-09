Az Aston Martin válaszolt Hornernek Newey ügyében

A silverstone-i gárda múlt héten, hónapokkal a Red Bulltól való távozásának hivatalossá tétele után jelentette be, hogy Newey 2025 márciusától ügyvezető műszaki partnerük lesz. Newey érkezésének bejelentése egész napos ünnepség volt, amit a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner kritizált, mondván, még „túl korai” ez a felhajtás.

Newey még a következő év elejéig szerződés alatt van a Red Bullnál, Krack szerint azonban a bemutató így is hasznos volt, mivel csak jobban motiválta a silverstone-i csapattagokat: „Remek bejelentés, remek hét volt ez számunkra.”

„Fantasztikus volt a gyárban, a campuson és fantasztikus volt itt is. Az embernek kell az extra motiváció is, ráadásul így ti is (a média képviselőire célzott – a szerk.) jobban figyeltetek ránk emiatt. Szóval jót tett a csapatnak, jót tett a márkának. Jó eredményt értünk el vele.”

Newey érkezése után ő fogja átvezetni a csapat műszaki részlegét a 2026-tól új technikai szabályokkal induló új korszakba. Az Aston Martinnak idén elég gyenge éve van és kicsúsztak a konstruktőri bajnokság első négy helyéért folyó küzdelemből, de Krack szerint a bejelentés nem fogja elterelni a figyelmüket arról, hogy az utolsó hét futamon javítaniuk kell:

„Nem hiszem, hogy bárkit megzavart volna őszintén szólva. Kedden esetleg, igen, de amikor mindennek vége volt mindenki azt mondta, oké, vissza dolgozni, hol tartottunk? Szóval akkor igen, elterelte a figyelmet, de jó értelemben. Utána mindenki koncentrált és a lehető legjobb munkát igyekezett végezni. A pilótáknak csak plusz motivációt adott, ahogy a csapatnak is.”