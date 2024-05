Az Aston Martin új első szárnya a hétvége egyik legérdekesebb fejlesztése

Ahogy exkluzív fotónkon is látszik feljebb, a csapat az első szárny két felső lapját kettéválasztotta egy V-alakú beeséssel, ezt a betéten vörös nyíllal jelöltük. Ez a beesés a gumi belső oldalfalának magasságában található, így célja nyilvánvalóan a levegő kifelé segítése a leszorítóerő csökkenése nélkül.

A csapat a szárnyvéglapon is változtatott, több anyag került a hátsó szélére, ahol korábban egy kanyarított kivágás volt, mely elvékonyodott a szárnylapokkal való összekötők felé. Ennek több funkciója van, egyrészt ugyanis módosítja a bukólemez viselkedését, mely alatt megnőtt a szárnyvéglap felülete.

A függőleges meghosszabbítás azonban a szárnylapokkal való találkozásnál megszakad, így egy megnyúlt felületet hoz létre, mely a félig leválasztott szárnylapokkal fog együttműködni aerodinamikai értelemben. Utóbbiak egyébként itt is módosultak.

Aston Martin AMR24 technical detail Fotót készítette: Giorgio Piola

A szárny középrésze is át lett alakítva, a csapat a vezérsík és az orrkúp találkozását összehúzta és megváltoztatta az orrcsúcs hosszát is, ez már egy kicsit a második szárnylap előtt ér véget, nem pár milliméterrel mögötte. A megváltozott alakú orrcsúcson egy eltávolítható panel is található, mely felfedi a pilóta hűtésére szolgáló légbeömlőt (fehér nyíllal jelölve).

A támasztékok elhelyezése is módosult, ahelyett, hogy kettő lenne belőlük az orrkúp két oldalán, már csak egy van középen a megváltozott terhelési útvonalak miatt (összehasonlításért lásd a címlapképen az alsó betétet).

Az Aston Martin – és egy csomó másik csapat – egyébként egy egész sor alkatrészt bemutatott, ezekről itt olvashattok.