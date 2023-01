Az Aston Martin úgy számol, hogy a pattogás idén is szerves része lesz a Forma-1-nek

A tavalyi Forma-1-es szezon egyik slágertémájának számított az úgy nevezett delfinezés, amely a talajhatású aerodinamikai kialakítás mellékhatásaként jelentkezett már a szezon előtti tesztek során. A jelenségre a szélcsatornás modellezések nem mutattak rá, így az istállóknak fejtörést okozott, hogy a gyakorlatban hogyan orvosolják azt.

Több alakulat, így például a Mercedes és az Aston Martin is megszenvedett a pattogás elhárításával, amely egyrészt komoly fejlesztési hátrányt okozott nekik, másrészt a pilótáknak is komoly fizikai fájdalommal járt az autó vezetése.

A szezon előrehaladtával aztán szépen lassan sikerült enyhíteni a delfinezést, ami azonban továbbra sem szűnt meg teljesen, és egyelőre zsonglőrködni kell a mérnököknek azzal, hogy a lehető legkisebb pattogás mellett a lehető legnagyobb teljesítményt csikarják ki a konstrukciókból.

Az Aston Martin Racing műszaki igazgatóhelyettese, Eric Blandin úgy véli, hogy a pattogás problémáiról közel sem lehet még múlt időben beszélni és arra gyanakszik, hogy a jelenség 2023-ban is feladja majd a leckét a csapatoknak.

„Nem fog teljesen megszűnni, ez egy olyan dolog, ami a szabályrendszer velejárója. Nagyobb elemek vezetik el a levegőt egy olyan autó alatt, amelynek a padlólemeze nagyon közel fut a talajhoz és a padló pereme által létrehozott szoknya gyakorlatilag elzárja a levegő útját - ez a kombináció teszi hajlamossá az autókat a pattogásra“ - magyarázta Blandin az Aston Martin hivatalos honlapjának.

„Nem lehet arról beszélni, hogy berakjuk a gépet a szélcsatornába és megnézzük, hogy pattog-e. Ez nem egy dinamikus probléma, az aerodinamikai terhelés folyamatosan változik“ - mondta a szakember.

A csapatok között kisebb vita bontakozott ki a tavalyi szezon közben azzal kapcsolatban, bele kell-e avatkoznia az FIA-nak a padlólemez kialakításával kapcsolatos szabályokba, miután bizonyos alakulatok jóval hatékonyabb megoldásokat találtak a problémára másoknál.

Miután a delfinezéssel küzdő csapatok a teljesítményük növelésére tudtak koncentrálni, az eredményeik is javultak, így most a Mercedesnél és az Aston Martinnál is nagy reményekkel várják a 2023-as idényt.

