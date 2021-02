Az Aston Martin tovább „másolja” a Mercedest az új utascellájával

A koronavírus-járvány miatt a 2020-as autók élettartamát egy évvel meghosszabbították, így még egy évet kap az Aston Martin Mercedes klónja, amellyel 2020-ban a konstruktőri bajnokság 4. helyezését érték el.

Ennek ellenére az aerodinamikai fejlesztéseket teljesen szabadon hagyták, és négy nagyobb területet is megváltoztattak, ami egy mini fejlesztési versenyt eredményez, egyedül a 2021-es szezonra vonatkozólag.

A McLaren motorváltása miatt azonban minden csapat kapott fejlesztési zsetonokat, amelyeket kedvük szerint használhatnak fel: az Aston Martin ezeket az autó középső ütközési zónáinak és az utascellának az átalakítására fogja költeni.

A Racing Point volt az egyetlen csapat 2020-ban, amelyik még nem követte a Ferrari által kialakított trendet, akik az oldalsó beömlők alatt helyezték el az oldalirányú becsapódások elleni ütközőzónát.

A szezon során a Racing Point egy nagyobb fejlesztési csomag keretein belül átrajzolta az oldaldobozokat, mégpedig nem a Mercedes, hanem a Williams által használt dizájn szerint, akik nagyon erőteljesen húzták le a padlólemezhez az oldaldobozok végét.

Ez azonban a jelek szerint egy ideiglenes megoldás volt csak, és a túlélő cella átalakításával ismét a Mercedes mutatta utat követhetik, nem csak az oldalsó beömlők, de az oldaldobozok és a motorborítás kialakításával.

Ez teljesen logikus lépés lehet, hiszen az Aston Martin kihasználhatja a zsetonrendszer kiskapuját is, és „ingyen” átvehetik a Mercedes radikálisan átdolgozott 2020-as hátsó felfüggesztését is, akik megoldották, hogy a hátsó lengőkart nem a sebességváltóhoz, hanem a hátsó ütközési zónába kötötték be, ezzel gyakorlatilag egy alsó szárnyat hoztak létre a diffúzor fölött.

Az Aston Martin csapatfőnöke, Otmar Szafnauer el is ismerte, hogy egy nagyrészt átalakított autóval fognak nekivágni a 2021-es évnek:

„Nem megszokott volt a mostani fejlesztési időszak, de nem változtattunk a filozófiánkon, és maradunk az alacsony-rake koncepciónál. Ennek ellenére az FIA nagyon látványos változtatásokat vezetett be, szóval szinte a teljes autót újra kellett terveznünk” – mondta Szafnauer a Sky Sports-nak.

„Ez az első alkalom, hogy ekkora arányban viszünk át bizonyos elemeket egyik évről a másikra, de így is rengeteg új alkatrész lesz az autón, új aerodinamikai fejlesztések, és egy új monocoque is. Annak ellenére, hogy ránézésre hasonló lesz a tavalyi autóhoz, nagyrészt új lesz az autónk.”

A Mercedes elemekkel felvértezett Aston Martin így ismét a konstruktőri bajnokság 3. helyét célozza meg.

„Egyértelmű, hogy ez lesz a célunk. Nem lesz azonban ez egyszerű, kemény ellenfeleink lesznek. A Ferrari nagyon keményen dolgozik, hogy jobbak legyenek idén, mint tavaly voltak, a McLarennek új motorja lesz, ugyanaz, mint nekünk, és biztos vagyok benne, hogy a motor ereje miatt váltottak.”

