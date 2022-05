Az Aston Martin határozottan tagadja a Red Bull adatlopásos vádjait

Az Aston Martin lényegében egy az egyben lemásolta az RB18-as oldaldobozait, ez pedig sokaknak azonnal szemet szúrt, és a hasonlóságok miatt még az FIA is vizsgálatot indított az ügyben, mert fennáll annak gyanúja, hogy valamilyen tiltott információcsere vagy adatlopás történt.

A testület végül zöld utat adott az Aston megoldásának, tehát szerintük minden szabályosan történt, és az istálló teljes egészében önállóan állt elő a barcelonai B-autóval. A Red Bullt ugyanakkor nem győzte meg ez a válasz, és felmerült, hogy egyes távozó alkalmazottaik esetleg több mindent vittek magukkal, mint amit szabadott volna.

Az Aston Martin az utóbbi időszakban komoly szakemberbővítésbe kezdett, és több alakulattól is igazoltak mérnököket, többek között Dan Fallowst is a Red Bulltól. Barcelonában Helmut Marko utalást tett arra, hogy talán információk kerülhettek át tőlük a rivális csapathoz.

„Nem csak Dan Fallowsról van szó. Bizonyíték van rá, hogy adatokat töltöttek le. Dan Fallows fizetett szabadságon volt. Ami a fejében van… a másolás alapvetően nem tiltott dolog. Viszont hogyan lehetne ilyen részletes másolatot készíteni az autónkról dokumentumok nélkül?” – tette fel a kérdést a német Skynak Marko.

Az Aston Martin részéről ugyanakkor Andrew Green technikai vezető egyértelművé tette, hogy semmi illegális dologról nem lehet szó, mivel csapata már azelőtt elkezdte fejleszteni ezt a koncepciót, hogy látta volna az RB18-ast.

„Nem tudom, mik ezek a Red Bull által felhozott vádak. Csak azt tudom mondani, hogy sosem kaptunk semmilyen adatot egyetlen istállótól vagy személytől sem. Az FIA alapos vizsgálatot végzett, minden adatot megnézett az autónk történetével kapcsolatban, minden érintett személyt meginterjúvoltak, és megerősítették, hogy a fejlesztés teljesen függetlenül történt.”

„Ez az autó a tavalyi év közepén született meg, két utat választottunk, és a döntések legnagyobb része már azelőtt megszületett, hogy bárki is megérkezett volna hozzánk a Red Bulltól. Szerintem ezek a vádak tehát teljesen feleslegesek.”

Greennek ezért nem is tetszik, hogy a Red Bull azok után is vádaskodik, hogy az FIA már megerősítette autójuk legalitását. „Csalódott vagyok, főleg annak fényében, hogy az FIA már közleményt is kiadott az autónk kapcsán.”

„Eljöttek, megnéztek mindent, majd kijelentették, hogy minden szabályos, független munka eredménye. Ők minden adatot látnak minden csapattól, így ők tudják hozni a legjobb ítéletet, és a szabályok szerint ez kötelességük is. Számomra tehát ezzel lezártuk az ügyet.”

Green a végén újra kihangsúlyozta, hogy az idei autójukkal már eleve kétféle utat vizsgáltak meg, és az egyik az volt, amellyel a szezon első öt futamán versenyeztek, a másik pedig az a koncepció, melyet most Barcelonába hoztak el.

„Ennek a változatnak a fejlesztése már jóval korábban elkezdődött, még mielőtt bárkit is láttunk volna. Kettős úton jártunk. Ezért minket valójában meg is lepett, hogy a Red Bull is hasonló megoldással állt elő. Ez viszont megerősített minket, hogy eredetileg a rossz irányt választottuk és ez lehet inkább a jó irány” – tisztázta tehát helyzetüket a technikai vezető.

