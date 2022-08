Az Aston Martin szerint Szingapúrig többen is lemásolhatják az új hátsó szárnyukat

A magyar pályán lényegében maximális leszorítóerőre volt szükség, és az év második felében is lesznek még olyan helyszínek, ahol szintén ez lesz majd érvényben, ezért a többieknek megérheti lemásolni az idei szabályok szellemiségét egyébként eléggé sértő megoldást.

Mindez azért van, mert az alsó szárnylap két vége lényegében felfelé kunkorodik, amivel egyfajta függőleges szárnyvéglap jön létre, ami nem igazán felel meg az idei regulák szándékának, de az FIA ettől függetlenül teljesen szabályosnak minősítette azt.

Még több F1 hír: Egy nevet kihúzhat az Alpine a kívánságlistájáról

Tom McCullough teljesítményigazgató örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy csapata képes volt pályára vinni ezt a megoldást, és hogy eddig senki más nem gondolt rá a mezőnyből. Óriási teljesítménynövekedést persze nem hozott az új hátsó szárny, hiszen Sebastian Vettelék a 10. és 11. helyen értek célba vasárnap a Hungaroringen.

Ez a szárny körüli kisebb felhördülés azért is lehet érdekes, mert Barcelonában szintén sokan megkérdőjelezték az Aston Martint, de akkor még azért, mert a Red Bull oldalszekrényeinek dizájnját másolták le.

Krack szerint azonban most sikerült megmutatniuk, hogy a csapat képes saját magától is érdekes és innovatív megoldásokat készíteni. „Sokat írtatok Barcelonában és Barcelona után, amikor megváltoztattuk a koncepciónkat” – magyarázta a csapatfőnök a média képviselőinek.

„Úgy vélem, ezzel most megmutattuk, hogy tudunk új dolgokat is alkotni, hogy nekünk is vannak ötleteink. Talán más csapatok is követni fogják ezt a megközelítést. A következő nagy leszorítóerős futamok Szingapúrban és Hollandiában jönnek. Meglepődnék, ha mondjuk Szingapúrban már csak mi versenyeznénk ezzel az ötlettel.”

Az Alfa Romeótól Xevi Pujolar vezető pályamérnök például már Magyarországon elhintette, hogy meg fogják vizsgálni ezt az egyedi hátsó szárnyat, és ha elég jónak találják, akkor a saját autójukon is viszontláthatjuk majd.

Az persze már más kérdés, hogy idén egyáltalán megéri-e még másoknak sok energiát fektetni ebbe, hiszen elég valószínű, hogy jövőre már nem fogják engedélyezni ezt a fajta kialakítást, mivel az nem igazán felel meg az új szabálycsomag céljainak, mert rontja a követhetőséget.

Így alakult az idei Spái 24 órás viadal

Schumacher úgy érzi, már pontszerzései előtt is jól versenyzett