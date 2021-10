Az Aston Martin szeretne „hamarabb” megegyezni Vettellel 2023-ról

Hat év Ferrarinál töltött idő után Vettel 2021-re az Aston Martinhoz szerződött, így a csapat egy már sokat bizonyított, tapasztalt versenyzőt kapott, aki a Forma-1 élmezőnyébe való visszatéréséért küzd. A kulisszák mögött az Aston Martin fontos szerkezeti és személyi változásokat hajt végre, hogy felkészüljön arra, hogy a jövőben címekért küzdhessenek. Legutóbb az ex-McLaren-főnök Martin Whitmarsh személyében igazoltak egy nagynevű szakembert.

A tárgyalóasztaloknál még egy fontos ügy is terítéken volt, mégpedig Vettel szerződésének 2022 végéig történő meghosszabbítása, amelynek megerősítése szeptember 16-án érkezett meg. Ez a hír eloszlatta a két fél közötti nézeteltérésekről és szakításról szóló pletykákat és most már teljes mértékben a 2022-es új szabályok felé fordulhat a figyelem,ami hatalmas lehetőség a középmezőny összes csapata számára, beleértve az Aston Martint is.

Természetesen egy ilyen fontos szezonban nem lenne ideális a Vettel jövőjével kapcsolatos további bizonytalanság, így az Aston Martin igyekszik gyorsan lezárni a 2023-as tárgyalásokat. „Ezt már a jövő év elején megtesszük. Ez nektek is segíteni fog. Kevesebb kérdés” - idézi Szafnauert a GPFans.

Sebastian Vettel számára fontos szerepet szánnak az Aston Martin jövőjében, a német pilóta egyre jobban érzi a fonalat új csapatánál és a szezon egyik legtöbb előzését is ő mutatta be, így ha a 2022-es szezon a tervek szerint alakul, akkor valószínű, hogy a négyszeres világbajnokot megtartják 2023-ra is.

Szafnauer azonban elmondta, hogy egyelőre még nem gondolkozott azon, hogy egyszerűsítse le a 2023-as tárgyalásokat Vettellel, de ezt a téli szünetben átgondolja majd. „Még nem is gondolkodtam rajta. Még csak most lett meg az új szerződése, de jó a kérdés, hadd gondolkodjam el ezen a karácsonyi időszakban” – zárta az Aston Martin csapatfőnöke.