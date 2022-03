Az Aston Martin szélcsatornás modellje máris „teljesen eltér” a mostani autójuktól

Az Aston Martin elsőként mutatta be a valódi 2022-es autóját, majd pedig be is járatta azt Silverstone-ban. Andrew Green technológiai vezető akkor elmondta, hogy a korai bemutató miatt mindenképpen nyitottak lesznek arra, hogy más autóktól is átvegyenek megoldásokat, ezért az AMR22 gyors ütemben fog majd fejlődni az év során.

Ez a folyamat pedig máris beindult, hiszen az istálló szeretne reagálni a barcelonai teszten tanultakra. „A most látott autónk teljesen eltér attól, amelyik a szélcsatornában van. Ez pedig szerintem mindenki másnál is így van” – mondta McCullough.

„Ahogyan próbálod alakítgatni és optimalizálni az autód, lesznek olyan területek, melyeken erős vagy, míg másokat nem vettél annyira figyelembe, ezért újra meg kell nézni az adatokat. Ahogyan Andrew Green is mondta, megpróbáltuk nem zsákutcába terelni magunkat.”

„Nem szerettük volna magunkat egyetlen filozófia mellett elkötelezni, szóval nyitottak vagyunk arra, hogy közelebb vigyük az autónkat másokéhoz. Szerintem minden csapat esetében lesz ilyesmi, persze nem fog mindenki elindulni egy teljesen másik irányba. Az aerodinamikusok jelenleg biztosan túlterheltek a sok információ miatt.”

Az Aston szakembere egyébként elmondta, hogy ők egyáltalán nem számítottak arra, hogy a Mercedes annyira radikális megoldással áll elő az oldaldobozok terén, hiába kapják tőlük a motorokat.

„Fogalmunk sem volt, hogy ez fog következni. Ilyen információkat nem osztunk meg egymással. Hátsó felfüggesztés, váltó, motor hidraulika, ezekről egyeztetünk. A hűtés csomagolása egyáltalán nem tartozik ezek közé, és én is csak a közösségi médiából értesültem, hogy mire készülnek.”

A Mercedesszel szemben az Aston Martin oldalszekrényei hagyományosabbnak mondhatók, de McCullough egyértelművé tette, hogy hajlandóak lesznek alternatívák után nézni autójuk fejlesztése közben.

„A fejlesztési fázis alatt rengeteg különböző elemet, koncepciót és oldaldobozt néztünk meg. Vannak újításaink, melyek hatékonyságát még vizsgáljuk. Természetesen megnézzük, hogy a többiek mit csináltak, a Mercedes viszont valóban eléggé egyedi.”

Ahogyan tehát a legtöbb csapat esetében, úgy az Aston Martinnál is gőzerővel dolgoznak már autójuk továbbfejlesztett változatán, és miközben biztosan átvesznek majd kisebb-nagyobb megoldásokat más csapatoktól, arra azért ne számítsunk, hogy elindulnak a Mercedes irányába az oldaldobozok terén, mert az komoly koncepcióváltás lenne.

