Az Aston Martin számára "hangos ébresztő" volt Monaco

Az Aston Martin fejlesztési csomaggal érkezett Imolába, de legtöbb riválisuk is így tett, így a szezon közbeni fejlesztési versenyben a silverstone-i gárda nem tudott hozni lemaradásán. Az AMR24-et tulajdonképpen nehezebb is lett beállítani és vezetni, Alonso és csapattársa, Lance Stroll is arra panaszkodik, hogy nehéz egyensúlyozni kanyarok közben, a bejáratnál még túlkormányzott, de a kanyar közepére alulkormányzott lesz.

Az Aston rakoncátlan viselkedését Alonso szokatlan balesete tetőzte be az imolai harmadik szabadedzésen, mely egész hétvégéjére rányomta a bélyegét. Monacóban, ahol az autóban való bizalom kulcsfontosságú, nem voltak sokkal jobbak, egyikük sem tudta a legjobb tíz közé verekedni magát az időmérőn.

Alonso, miután a 11. helyen végzett, így nyilatkozott: „Ez a két hétvége arra szolgált, hogy megértsük a gyenge pontjainkat, az autót, és javuljunk. A rossz futamokból mindig több következtetést lehet levonni, mint a győzelmekből, szóval sokat tanultunk 2025-re és 2026-ra. Ez a két futam egy hangos ébresztő volt, ami jót fog tenni.”

Alonso hozzátette, nem számít gyors javulásra, szerinte „pár verseny” kelleni fog, mire következő nagy fejlesztési csomagjuk megérkezik: „Voltak kétségeink Imola után és Monacóban, mert nem voltunk valami gyorsak és meg kell változtatnunk ezt a trendet.”

„Egy pár versenyre szükség lesz, hogy jelentősen javuljon az autó, addig pedig mindent bele kell adnunk és javulnunk valahogy a pályán, hogy meglegyenek az eredmények. Lesznek jobb napjaink, rosszabb napjaink, de egységesnek kell maradnunk.”

Stroll így vélekedett az AMR24 nehéz irányíthatóságáról: „Egyértelműen nagyobb lett a kihívás. Néhány bejáratnál túlkormányzott, néhány kanyarban alulkormányzott, a kerékvetőt is jobban kell vennie, csak a szokásos dolgok, amiken dolgozni kell. Nyilvánvalóan trükkösebb az egyensúlya, mint a tavalyi autónak volt.”

Az Alpine-nál mindeközben Alonso menedzserét kérhetik meg rá, hogy rendet rakjon, erről itt írtunk.