Az Aston Martin nevet vált, jelentős új szponzorra tettek szert!

Az Aston Martin Racing a világ egyik legnagyobb vállalatával, a szaúdi Aramcóval kötött megállapodást. A szaúdi olajipari óriás 2020-ban a világ legnagyobb forgalmú vállalata volt. Egyes információk szerint több csapattal is tárgyaltak, végül az Aston Martin ajánlata volt a legkecsegtetőbb.

2020 óta az Aramco a sportág egyik fő szponzoraként is tevékenykedik a Forma–1-ben. A vállalat neve rendszeresen megjelenik a pálya mentén, és néhány verseny névadó szponzora is. Most egy lépéssel tovább mennek, és az Aston Martinnal fognak együtt dolgozni.

Az Aramco és az Aston Martin közötti megállapodás a közlemény szerint új szintre emeli a hatékony belső égésű motorok, a fenntartható, nagy teljesítményű üzemanyagok és a fejlett kenőanyagok fejlesztését.

A megállapodás részeként a silverstone-i székhelyű csapat mostantól Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Team néven fog futni.

Lawrence Stroll, a csapat tulajdonosa a következőket mondta a bejelentés kapcsán: „Azért veszünk részt ebben a sportban, hogy nyerjünk, ezért nagy örömmel üdvözlök egy olyan nagynevű partnert, mint az Aramco.”

„Elképesztő mennyiségű szellemi tulajdonnal és technikai lehetőséggel rendelkeznek, melyekről tudom, hogy komoly segítséget nyújthatnak majd számunkra a Forma–1-es világbajnoki cím megnyerésében.”

„Ez a történelmi együttműködés jól demonstrálja az ambíciónk mértékét, hogy az istállónkat egy úttörő és győztes erővé kovácsoljuk a Forma–1-en belül, miközben megmutathatjuk az Aramco termékeinek fenntarthatóságát és teljesítményét is.”

Martin Whitmarsh, aki nemrég csatlakozott az Aston Martinhoz, jól tudja, mi kell egy sikeres csapat megépítéséhez, így ő is nagy dolognak tartja ezt az együttműködést. „Nyerni az F1-ben azt jelenti, hogy optimális módon állítod össze és menedzseled a megfelelő hozzávalókat.”

„Az Aramco egy innovatív vállalat, és az ultramodern szakértelmük révén valós és nagyon értékes hozzájárulást tudnak biztosítani majd az Aston Martin teljesítményének javításához.” Végül pedig megszólalt az Aramco technológiai vezetője, Ahmad Al Khowaiter is.

„Izgatottan várjuk, hogy együttműködhessünk egy ennyire elismert névvel az autóiparban, és hogy még tovább fejleszthessük a motorsport technológiai oldalát. A kombinált szakértelmünkkel lehetőségünk van javítani a motorteljesítményt, miközben csökkentjük a károsanyag-kibocsátást és a sport karbonlábnyomát is.”

