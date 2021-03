Az Aston Martin név hozza a legtöbb szponzort, nem Vettel

A brit márka szerdán mutatja be új versenyautóját, amely már nem Racing Point néven fog futni, és nem is lesz teljesen rózsaszín. A változás óta a Cognizant informatikai cég vált az istálló névadó szponzorává, miközben a Peroni Libera sörgyártó is a fedélzetre érkezett, a BWT pedig továbbra is marad partnerként.

„Mindenki részese akar lenni ennek az utazásnak, amelyet elkezdtünk, és az Aston Martin név, és az, hogy mit próbálunk elérni, hogy mik a jövőbeli terveink, ez elég sok támogatót vonzott ebben az évben” – mondta Szafnauer a Reutersnek.

„Úgy vélem, hogy az Aston Martinná válás miatt jöttek, és a meglévő szponzorok is örülnek, hogy abba az irányba haladunk, amelyikbe.” A nagy megújulás jegyében a csapathoz Sergio Perez helyére a négyszeres világbajnok, Sebastian Vettel érkezett.

A német eredményei ellenére Szafnauer mégis úgy véli, hogy Vettelnek kisebb hatása van a szponzorok érkezésére, mint a csapat tulajdonosának, Lawrence Strollnak. „Egy része biztosan az Aston név miatt van, a másik része pedig Lawrence érdeme, az ő ambíciója, szóval a kettő együttese jelenti a különbséget.”

„Vettel leigazolása szerintem másodlagos ezen a téren, de azért jól mutatja az ambíciónkat.” Hogy ez idén mit hoz a konyhára számukra, az majd kiderül. A tavalyi szezon mindenesetre igazán sikeres volt, hiszen futamot is nyertek, és többször is álltak emellett a dobogón.

A csapatvezető most abban reménykedik, hogy idén csak még több ilyen pillanatuk lesz majd. „Ha a tavalyi évünk folytatása következik most, vagyis miénk a harmadik leggyorsabb autó a legtöbb futamon, többször is dobogóra állunk, nyerünk egy futamot vagy esélyünk van nyerni, akkor ez már mind siker lesz számunkra” – zárta.

