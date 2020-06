Az Aston Martin nem a 2021-es pilótáik nevével akar a címlapokra kerülni

Miután Sebastian Vettel bejelentette, hogy 2020 végén távozik a Ferrari csapatától, néhányan arra gyanakodtak, hogy a négyszeres világbajnok pilóta akár az Aston Martinnál is kiköthet, amely csapat jelenleg Racing Point néven indul a Forma-1-ben.

Viszont Sergio Perez szerződése 2022 végéig érvényes, a csapat másik pilótájának, Lance Strollnak pedig szintén biztosítottnak tűnik a helye a közeljövőben. A Racing Point honlapjának erről a csapatfőnök Otmar Szafnauer nyilatkozott.

„Az bizonyos, hogy elég érdekes hetek voltak ezek a pilótapiac szempontjából, ugyanis volt néhány „címlapsztori” a versenyzők kapcsán. Biztos vagyok benne, hogy ez szórakoztatja a szurkolókat, a média munkásai pedig elfoglaltak a téma miatt, azonban mi nem akarunk a 2021-es pilótáink neveivel címlapra kerülni, sokkal inkább azzal szeretnénk, hogy milyen név fog a gyárunk kapuja felett állni.” – mondta Szafnauer.

A csapatfőnök azt is elmondta, hogy a nemrég végbement szabályváltoztatásokat, amelynek részeként 175 millió dollár helyett 145 millió lesz a költségvetési sapka összege, jól fogadták a silverstone-i bázisú alakulatnál, amelynek „szokása”, hogy jobban teljesíts, mint amit a költségvetésük alapján várhatnánk tőlük.

„Azt gondolom, hogy azok a döntések, amelyeket a csapatokkal, a Forma-1-gyel és az FIA-val közösen hoztunk meg, szükségesek voltak annak érdekében, hogy pénzügyileg fenntarthatóbbá tegyük a sportot, és hogy ez egy bizonyos határidőn belül mindenki számára megvalósítható legyen.”

„Végül is mindnyájunknak az az érdeke, hogy minden csapatot a sportban tartsunk, és hogy továbbra is kiváló versenyzést biztosítsunk a szurkolóinknak. Mindig is élveztük az „esélytelenebb” csapat reputációját, és fantasztikus élményeket szereztünk az út során. Most viszont a jövő felé tekintünk, és egy olyan örökséget akarunk hagyni, amely méltó az Aston Martin nevéhez.”

„Ezek a pénzügyi szabályok minden csapatnak egyenlőbb körülményeket biztosítanak ahhoz, hogy elérjék a bennük rejlő potenciált, és ez csak pozitívumot jelenthet a sportnak. A jövő fényesnek tűnik, és az a célunk, hogy a jövőben nagyon erősek legyünk csapatként.”

Szafnauer az előttünk álló szezonnal kapcsolatban is optimista marad – a 2020-as idény július 5-én, Ausztriában fog indulni.

„Ezek mindnyájunk számára intenzív hónapok lesznek. De a releváns részvényesek nagyon sokat gondolkoztak és dolgoztak ezzel a naptárral, ebben a folyamatban pedig részt vettek a csapatok, a Forma-1, az FIA és a pályák tulajdonosai is.”

„Mindannyian egyetértünk abban, hogy a felvázolt terv megvalósítható, és tudván, hogy nagyon jól ismerem a csapatunkat, élvezni fogják ezt a kihívást. Végül is mindannyian versenyzők vagyunk. Ez a szenvedélyünk, és izgatottak vagyunk, hogy újra visszatérhetünk!”

„Bár az egyértelmű, hogy nem lesz ugyanolyan a Forma-1 a nézőtéri szurkolók nélkül – nekünk pedig nagyon hiányozni fog a szenvedélyük és a támogatásuk -, de teljesen érthető döntés, hogy zárt kapuk mögött fog elkezdődni a szezon. Az, hogy a kezdésre Ausztriában kerül sor, rendkívül pozitív dolog számunkra, hiszen az országhoz köt minket a szponzorunk, a BWT is. Nagyon várjuk már a versenyzést.” – mondta a csapatfőnök.

