Az Aston Martin megszerezte a Ferrari egyik kulcsemberét – sajtóhír

Már múlt hónapban híre ment annak, hogy a silverstone-i bázisú alakulat a Ferrari technikai igazgatóját szemelte ki magának, miközben továbbra is nagy kérdés, hogy a Red Bulltól távozó Adrian Newey melyik istállóhoz szerződhet a jövőben.

Ami Cardilét illeti, ő már nagyon régóta a Ferrari alkalmazásában áll, hiszen 2002 óta dolgozik együtt a márkával, 2005-ben pedig a GT-részleghez került, ahol több versenyautó tervezéséből is kivette a részét. Az F1-es csapatnál pedig 2016 óta dolgozik, és először aerodinamikai szakemberként kezdte.

Ezt követően szépen lépdelt felfelé a ranglétrán, és amikor Mattia Binottót nevezték ki a Scuderia csapatvezetőjévé, akkor Cardile is új pozíciót kapott, hiszen a karosszériarészleg vezetése mellett tulajdonképpen ő lett az istálló technikai igazgatója.

Frederic Vasseur tavalyi érkezésével hivatalosan a karosszériáért és aerodinamikáért felelős technikai igazgató lett, de ha hihetünk ezeknek a friss híreknek, akkor ez már nem sokáig lesz így. Az olasz Formu1a.uno ugyanis most megszellőztette, hogy Cardile aláírt az Astonnal, a helyét pedig majd az a Loic Serra veheti át, aki korábban a Mercedesnél dolgozott.

Serrát már tavaly igazolta le a Ferrari, de a szakember jelenleg is kertészeti szabadságát tölti, hivatalosan pedig októbertől veszi majd át Cardile feladatait, és elsősorban a 2025-ös autóra és a 2026-os új szabályokra fog koncentrálni.

Ami az egyéb fontos pozíciókat illeti, Diego Tondi továbbra is marad az aerodinamikai részleg vezetője, a fókuszt pedig még a 2024-es autó jelenti az ő esetében. Ezen hírek kapcsán már korábban szóba került, hogy Cardile biztosan azért távozik, mert a csapatnak sikerült megegyeznie Neweyval, de erről elvileg egyáltalán nincs szó, mivel a legendás tervező még nem döntötte el, mihez szeretne kezdeni a jövőben.

Ajánlatokból persze nincs hiány, hiszen a Ferrari mellett állítólag az Aston Martin is hatalmas összeggel próbálja őt csábítani, és Newey a hírek szerint nemrég meg is látogatta a gárda vadonatúj gyárát. Emellett a Williams is elmondta, hogy ők is szívesen alkalmaznák újra korábbi sikerkovácsukat.

Cardile távozása persze még nem megerősített tény, így érdemes azt fenntartásokkal kezelni.

A Ferrari csapatfőnöke eközben a spanyolországi gyengébb teljesítményükre próbált magyarázatot adni.