Az Aston Martin nyitott F1-es ajtót a Forma-2 friss bajnoka előtt

A silverstone-i alakulat hétfőn hivatalosan is megerősítette, hogy a Monzában megszerzett F2-es bajnoki címe után megszületett a megállapodás Felipe Drugovich és az Aston Martin között, a brazil a csapat tartalékversenyzője lesz és ő lesz a gyártó juniorprogramjának első tagja.

Drugovich az F2-es vb-címmel együtt megszerezte a szuperlicenchez szükséges pontokat, így pedig bemutatkozhat a Forma-1-ben anélkül, hogy elvonja a figyelmét az vb-címért folytatott küzdelem.

Az idei szabályoknak megfelelően az F1-es csapatoknak kötelező egy-egy junior pilótának lehetőséget adni valamely versenyhétvége első szabadedzésén. Az Aston Martin a múlt héten Nyck de Vriesnek szavazott bizalmat, de a másik lehetőségüket eddig nem használták fel.

Bár kézenfekvő lett volna, hogy Drugovich hazai közönsége előtt, Interlagosban üljön be először az Astonba, ugyanakkor ezt kevésbé tette lehetővé, hogy Brazíliában rendezik az idei szezon utolsó sprintfutamát, így eleve kevesebb lehetőségük lesz a csapatoknak megtalálni a beállításokat az időmérő edzés előtt.

Drugovich neve egyébként a Haasnál, az Alpine-nál és a Williamsnél is felmerült, mint lehetséges jelölt a jövő évre még nyitott ülésekre, de a pilótapiac telítettsége miatt valószínűleg kevés esélye lett volna főállású munkát kapnia a Forma-1-ben.

Ahhoz, hogy a brazil már idén részt vehessen egy szabadedzésen, még meg kell szereznie a pénteki szuperlicencet, aminek a feltétele egy 300 kilométeres etap teljesítése egy F1-es autóval.

A silverstone-i alakulat még rendelkezik egy működőképes AMR21-essel a tavalyi szezonból, amelyet októberben az Aston Martin Autosport BRDC Driver of the Year Award győztese, Zak O'Sullivan fog vezetni és elméletileg a csapat ugyanazon a napon Drugovichnak is lehetőséget biztosítana, hogy megszerezze a szükséges kilométereket.

Az Aston Martin Racing újdonsült juniorja az abu dhabi első szabadedzésen mutatkozhat be hivatalosan a csapat színeiben, a jövőben pedig részt vesz egy kiterjedt tesztelési programban, amelynek részeként részt vehet a szezonzárót követő teszteken, továbbá a következő idénytől Fernando Alonso és Lance Stroll mellett tanulhat.

„Fantasztikus lehetőség az AMF1 versenyzői fejlesztési programjának tagjává válni, ez csak megkoronázza az egyébként is rendkívül élvezetes 2022-es szezonomat“ - mondta Drugovich.

„A Forma-2-es bajnoki címet régóta a lehető legjobb kiindulópontnak tekintik a Forma-1-es karrier kezdetéhez, és úgy látom, hogy az Aston Martinnál betöltött szerepem minden esélyt megad nekem ahhoz, hogy megtegyem a következő lépést.“

„Számomra 2023 egy tanulási folyamat lesz, együtt fogok dolgozni a Forma-1-es csapattal, de az elsődleges célom, hogy tanuljak és fejlődjek versenyzőként. Remélem ez lehetőséget ad majd arra, hogy a jövőben a Forma-1-ben versenyezzek“ - fogalmazott a brazil pilóta.

Mike Krack, az Aston Martin csapatfőnöke elárulta, azért döntöttek Drugovich mellett, mert a Forma-2-ben bizonyította hihetetlen tehetségét és következetességét.

„Kifejezetten emlékszem a májusi barcelonai sprintfutamon és főversenyen aratott győzelmére, amelyek rendkívül lenyűgözőek voltak. Nagy örömünkre szolgál, hogy csatlakozik a juniorprogramunkhoz és alig várjuk, hogy novemberben Abu Dhabiban a csapatunk tagjaként üdvözölhessük“ - fogalmazott Krack.

Lawrence Stroll, a silverstone-i alakulat ügyvezető elnöke úgy véli, hogy a juniorprogram létrehozása fantasztikus módja annak, hogy segítsék a versenyzők következő generációjának fejlődését.

„Figyeltük és csodáltuk Felipe idei sikeréhez vezető útját a Forma-2-ben, és az a célunk, hogy minden szükséges készséget, tapasztalatot megadjunk neki ahhoz, hogy megtehesse a következő lépést a pályafutásában“ - mondta Stroll.

„Az lenne a legnagyszerűbb, ha idővel Forma-1-es versenyzővé válna és csatlakozna a nagy brazil versenyzők csoportjához, mint amilyen Emerson Fittipaldi és Ayrton Senna is volt“ - tette hozzá az ügyvezető.

