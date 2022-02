Az Aston Martin is életre keltette a Mercedes erőforrását - VIDEÓ

Az Aston Martin Racing a héten bejelentette egy megállapodást egy szaúdi olajipari óriással, az Aramcóval, amely eddig is a sportág részese volt, ugyanis több nagydíjat is szponzorált már névadóként. A megállapodás részeként a silverstone-i székhelyű csapat mostantól Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Team néven fog futni.

Lawrance Stroll, a csapat tulajdonosa nemigazán lehet elégedett a tavalyi évben látottakkal, ugyanis a konstruktőri bajnokságban csupán a hetedik helyen végeztek, ami azt jelenti, hogy csak a Williams, Alfa Romeo és Haas hármasát tudták megelőzni. Az Alpine és az AlphaTauri közel kétszer annyi pontot gyűjtött össze, mint Vettel és Stroll.

Még több F1 hír: A Mercedes újabb fotót osztott meg a 2022-es autó bemutatója előtt

Az egyéni bajnokságban sem volt rózsásabb a helyzet, ugyanis a tizenkettedik és tizenharmadik helyen végeztek. Míg az ifjabbik Stroll legjobb eredménye egy hatodik hely volt Katarban, addig Vettel kétszer is az első háromban végzett, igaz a magyarországi futamról utólag kizárták.

Az új szponzorral a hátuk mögött az Aston Martin is reménykedik a jobb szereplésben az idei évet tekintve, ugyanakkor a szabályváltoztatásokból ki lehet jönni jól is és rosszul is, a silverstone-i istálló kezét pedig az elmúlt évben nem nagyon fogta Fortuna.

A csapat a Twitteren tett közzé egy videót, mely inkább csak hanganyag, de ők is kipipálták ezzel az első motorindítást az idei évre való felkészüléssel kapcsolatban. Az Aston Martin idén is a Mercedes erőforrásait fogja használni, így ők is abban reménykednek, hogy ismét egy világverő konstrukcióval áll elő a német gyártó motorfronton.

A Haas a szinte végleges autójával gurul pályára a barcelonai F1-es teszten