Az Aston Martin is bemutatta 2022-es autóját, az AMR22-t! - GALÉRIA

A tavalyi idény nem úgy sikerült a Racing Pointból átvedlett Astonnak, mint ahogyan azt előzetesen eltervezték. A megújulás akkor jelentős volt, eredmények tekintetében viszont jókorát léptek hátra.

2022-re Lawrence Stroll tovább erősítette a szakembergárdát, innovatív új gyár építésébe is kezdtek, a pilóták terén viszont nem történt változás: továbbra is Sebastian Vettel és Lance Stroll fogják terelgetni az AMR22-est.

A korábbi csapatfőnök, Otmar Szafnauer ugyanakkor távozott a csapattól, szerepét a BMW korábbi motorsportfőnöke, Mike Krack vette át. A csapat új főszponzort is szerzett az Aramco személyében, amelynek logói az új AMR22-es autón is feltűnnek.

A festésük tekintetében így tehát várhattunk módosításokat, miután a tavalyi brit versenyzöld nem feltétlenül jött át úgy a tévéképernyők előtt, ahogyan ők azt elképzelték, így már akkor elmondták, hogy változtatni fognak egy keveset a színösszeállításon.

Emellett pedig a BWT, az osztrák víztechnológiai cég is távozott tőlük, ami azt vetítette előre, hogy a korábbi rózsaszín teljes mértékben eltűnik az új modellről, és ez végül be is igazolódott. Ami pedig magát az autót illeti, az Aston már a bemutató előtt elmondta, hogy ők a valódi modelljükkel készülnek.

Ez főként amiatt van, mert az istálló már pénteken egy filmes nap keretében viszi pályára az új masinát, így pedig azt muszáj volt összerakniuk és működőképes állapotba hozniuk már a bemutató idejére. Ettől függetlenül persze ne legyenek kétségeink, hogy bőven fog még módosulni az autó a bahreini szezonnyitóig.

A gyártó délután 15:00-kor leplezte le az új autót a Gaydonban található bázisán, melyről online élő közvezítést is biztosítottak saját Youtube-csatornájukon. A közvetítésre a bemutató előtt több, mint 57 ezer ember várakozott, hogy elsők között tekinthessék meg Vettel és Stroll új autóját.

Célok tekintetében nehéz lenne meghatározni, hogy mit vár magától az Aston Martin, mivel ők most elsősorban hosszú távra terveznek, és négy-öt éven belül lennének világbajnokok. Ennek ellenére azért a 2021-es konstruktőri hetedik helyen illene javítaniuk, de ez a mezőny várt szorossága miatt mégsem lesz könnyű feladat.

Lawrence Stroll, Team principal Aston Martin Racing 1 / 8 Fotót készítette: Aston Martin Racing Aston Martin Racing AMR22 2 / 8 Fotót készítette: Aston Martin Racing Aston Martin AMR22 3 / 8 Fotót készítette: Aston Martin Racing Sebastian Vettel, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing 4 / 8 Fotót készítette: Aston Martin Racing Sebastian Vettel, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing 5 / 8 Fotót készítette: Aston Martin Racing Aston Martin AMR22 6 / 8 Fotót készítette: Aston Martin Racing Aston Martin AMR22 7 / 8 Fotót készítette: Aston Martin Racing Aston Martin AMR22 8 / 8 Fotót készítette: Aston Martin Racing

