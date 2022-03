Az Aston Martin idei teljesítményétől függ Vettel Forma-1-es jövője

Sebastian Vettel immáron a Forma-1-es mezőny egyik veteránjaként vághat neki az új szezonnak Bahreinben. A német 2021-ben csatlakozott az Aston Martin Racinghez, nem titkoltan azzal a reménnyel, hogy hamarosan futamgyőzelmekért harcolhat silverstone-i csapattal.

A 34 esztendős pilóta a csapatváltását követően úgy fogalmazott, az Aston Martinnak világos terve van a következő évekre és 4-5 esztendőn belül a rajtrács élén küzdhetnek a dobogós helyezésekért, de azt egyelőre csak találgatni lehet, hogy ezen az úton hol tart jelenleg az istálló.

Vettel már az AMR22-es bemutatóján arról beszélt télen, hogy csak a győzelem érdekli a száguldó cirkuszban és az fogja meghatározni, meddig tart F1-es karrierje, hogy mennyire lesz versenyképes az új konstrukció.

Emiatt egyelőre kérdéses, hogy 2023-ban is ott lesz-e a rajtrácson, de ő maga egyelőre nem is gondolkozik ezen, most elsősorban a hétvégi, bahreini szezonnyitóra fókuszál, amely az első éles bevetése lesz az új autóknak.

„Az új gépeket teljesen más érzés vezetni, de ha jó pozíciókért harcolhatunk és valóban szorosabbá válik a verseny, az befolyásolja majd a döntésemet a folytatásról. Egyelőre nem szeretnék erről beszélni, meglátjuk mit hoz a jövő“ - fogalmazott a német.

Vettel első Aston Martinos évében egy alkalommal álhatott dobogóra, Azerbajdzsánban a második helyet szerezte meg, ezzel összességében már 122 olyan Forma-1-es versenyt tudhat a háta mögött, amikor a top háromban zárt.

Eddigi utolsó futamgyőzelmét viszont 2019-ben aratta a Ferrarival a Szingapúri Nagydíjon, azóta pedig nem is volt gyakran reális esélye, hogy növelje sikerei számát. Mike Krack, az Aston Martin frissen kinevezett csapatfőnöke is megerősítette, egyelőre nem beszéltek a pilótával a jövőjéről.

A csapatnál ugyanakkor biztosak abban, ha versenyképes autót sikerült építeniük és jó eredményeket érhetnek el vele, akkor megvan az esélye, hogy Vettel új szerződést írjon alá a következő évtől.

„Világos, hogy egy olyan kaliberű pilóta, mint amilyen Sebastian is, négyszeres világbajnokként nem a 15., 12. vagy éppen 8. helyért akar versenyezni“ - idézi a csapatfőnököt a PlanetF1.

„A mi feladatunk az, hogy egy megbízható autót állítsunk össze. Sebastian okos fickó, nemcsak azt látja, hogy jelenleg mire vagyunk képesek, hanem azt is, hogy hosszú távon van-e potenciál a csapatban.“

„Ha ezt sikerül bebizonyítanunk neki, akkor van esélyünk arra, hogy hosszabb ideig fennmaradjon az együttműködés. De hogy őszinte legyek, még nem beszéltem vele erről, ez a jövő zenéje“ - tette hozzá Krack.

