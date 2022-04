Az Aston Martin „feltérképezi” a lehetőségeit, miközben őket is összeboronálták az Audival

Egybehangzó sajtóértesülések szerint április 7-én a Volkswagen-csoport igazgatótanácsa áldását adta az Audi és a Porsche Forma-1-es terveire, a két luxusmárka pedig már csak a 2026-os motorformula végleges változatára vár – aminek közzétételét követően már önállóan dönthetnének arról, hogy tényleg belépnek-e a száguldó cirkuszba.

Miközben az igen egyértelműnek tűnik, hogy a Porsche a Red Bull partnere lesz 2026-tól, az Audi dolga már nem volt ennyire egyszerű: a német márka megpróbálta felvásárolni a McLarent, és előrehaladott tárgyalásokat folytattak a wokingiakkal, azonban a Motorsport.com értesülései szerint nem sikerült megegyezniük egy olyan vételárban, amellyel mindkét fél elégedett lett volna – Zak Brown előszeretettel hangoztatta az utóbbi időszakban, hogy a csapatának értéke hamarosan elérheti az 1 milliárd dollárt, miközben a legoptimistább sajtóhírek szerint is csak 650 millió eurót (705 millió dollárt) pengetett volna ki az Audi az F1-es csapatért és az utcai sportautó részlegért.

Nagy kérdés tehát, hogy ki lesz így az Audi partnere: a Williams természetesen nyitott egy együttműködésre, a német sajtó, élükön az Auto Motor und Sporttal egy Sauberrel közös projektről ír, hiszen az Alfa Romeo most is csak a névhasználati díjért fizet a svájci csapatnak, a C42 egyetlen csavarját sem tervezték Olaszországban, az Autosport/Motorsport.com értesülései szerint pedig az Audi felkeltette az Aston Martin figyelmét is.

Ahogyan már arról korábban is beszámoltunk, az Aston Martinnak, és különösen Lawrence Strollnak nagyon megtetszett a Red Bull függetlenedési kísérlete a saját motorrészlegével, és a 2022-es autójuk bemutatója után ők is elmondták, hogy játszadoznak a saját erőforrás gondolatával.

2026 azonban ilyen hosszútávú projektek szempontjából már mindjárt itt van, és miközben a Red Bull már közel 50 mérnököt igazolt le a Mercedestől, az Aston Martinnak még nincs kész az új gyárépülete sem – egy hasonlóan nagyvonalú projektnek azonban löketet adhat egy olyan gyártóval való közös munka, mint az Audi.

A Motorsport.com megkeresésére az Aston Martin nem is tagadta a két márka együttműködésével kapcsolatos pletykákat:

„Elégedettek vagyunk a jelenlegi partnerünkkel, akikhez még többéves szerződés köt. A Mercedes-Benznek kiváló F1-es erőforrása van” – mondta a csapat szóvivője. „Az F1-ben azonban soha nem mondhatod azt, hogy soha, és a stratégiai partnerünkkel, az Aramcóval (szaúdi állami olajvállalat) közösen nekiláttunk a lehetőségeink feltérképezéséhez.”

Az Aston Martin helyzetét bonyolítja, hogy az Aston Martin utcai részlegének egyik legnagyobb részvényese éppen az Audi egyik legnagyobb riválisa, a Mercedes, akik a brit márka 20%-át birtokolják.