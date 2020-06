Az Aston Martin F1-es gyárának átadása 2022-re csúszik

A jelenleg Racing Point néven ismert csapatot még Eddie Jordan alapította 1990-ben, a csapat azóta volt Jordan, Midland, Spyker, és Force India is, mielőtt 2018 nyarán a Lawrence Stroll által vezetett konzorcium fel nem vásárolta a csődeljárás alá kerülő csapatot.

Bár maga a gyár „csak” pár hónapos késéssel készül el, a csapat nem akar a téli fejlesztési időszakban költözni, ezért inkább egy teljes évet kivárnak, és alaposabban megtervezik a belső felépítését az új munkahelyüknek.

„A gyár jelenleg is épül” – nyilatkozta a Racing Point csapatvezetője, Otmar Szafnauer a Motorsport.com-nak. „Azért építjük a gyárat, mert szükségünk van rá, a teljesítményünk szempontjából is, mert Aston Martinná válunk jövőre, és mert ezt a helyet, ami 1990 óta működik, kinőttük.”

„Az egyetlen bökkenő az, hogy a koronavírus-járvány kicsit eltolta a tervezett időkeretünket, ez ellen nem is tudtunk sok mindent csinálni. Meg kellett hoznunk a döntést, hogy mikor fogjuk birtokba venni az új létesítményt, vagy 3-4 hónapos késéssel, vagy egy egész évvel elhalasztjuk azt.”

„Augusztus a megfelelő időpont a költözésre, mert tradicionálisan akkor van a nyári szünet. Az volt a terv, hogy 2021 augusztusában fogjuk használatba venni az új gyárunkat, ezt egy egész évvel eltoltuk 2022 augusztusára.”

Szafnauer szerint a csapat még extra hasznot is húzhat a halasztás miatt.

„Extra 5-6 hónapunk lesz a tervezési fázisra, amit arra fogunk felhasználni, hogy még részletesebben kidolgozzuk a terveinket. A részletesebb tervek miatt pontosabban ki lehet számítani a felmerülő költségeket, így pedig jobb döntéseket is tudunk hozni.”

„Most, hogy itt van a vírus is a nyakunkon, nem tudom, mit tartogat a jövő. Nem tudom, hogy meddig kell tartanunk egymás között a távolságot, vagy kell-e plexifalat felhúznunk minden munkatársunk köré.”

Sergio Perez, Racing Point RP20 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„El kell kezdenünk ezekkel a témákkal is foglalkozni, arra az esetre, ha nem lesz még védőoltás. Ezt az időt arra fogjuk használni, hogy extra elővigyázatossági lépéseket tervezzünk, csak a biztonság kedvéért. A részletesebb tervek segíthetnek a költségeink csökkentésében is.”

Az eredeti tervek mellett az Aston Martin utcai tervezőirodája is Silverstone-ba költözik majd, akik jelenleg a Red Bull Technology létesítményeit használják.

„A tervezőcsapatot is ideköltöztetjük, valamint egy marketing központ is lesz nem messze. Lehet, hogy úgy tudnak majd emberek ide jönni, megtervezni a saját utcai autójukat, hogy közben látják az F1-es csapatot is. Egy szép kis campust építünk az Aston Martin számára.”

