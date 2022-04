Az Aston Martin és a Williams is az Audi felé kacsingat

Nem véletlen hát, hogy a háttérben erősen tapogatóznak a jelenlegi csapatok, különösen azok, amelyek nem saját erőforrást használnak, vagy éppen szükségük lenne egy kollaborációra a jobb teljesítmény érdekében.

A Volkswagen-csoport márkáinak belépése azért nem vált még hivatalossá, mert a 2026-ban életbe lépő, motorformulára vonatkozó szabályokat még nem véglegesítették, addig pedig sem a Porsche, sem az Audi nem akar rábólintani a csatlakozásra.

A Porschét meglehetősen régóta vizionálják a Red Bull partnereként, azonban az Audinál egyelőre nem lehet sejteni, kivel társulnának. Korábban kapcsolatba léptek a McLarennel, de most az Aston Martin, valamint a Williams is nyitott a tárgyalásokra.

„Azt hiszem, minden olyan csapat számára, amelyiknek nincs szerződése egyetlen gyártóval sem, vonzó lehetőség a Volkswagen-csoporttal egyesülni“ - mondta Mike Krack, az Aston Martin Racing csapatfőnöke szombaton Imolában.

„Hazudnék, ha azt mondanám, nem érdekel minket valami ilyesmi. Szívesen tárgyalnánk velük“ - tette hozzá a csapatfőnök. Hasonlóan gondolkoznak a Williamsnél is, ráadásul Jost Capito korábban a Volkswagen Motorsport vezetője volt, így személyes kapcsolat is van.

A grove-i alakulat több különböző erőforrás-gyártóval állt már kapcsolatban, dolgoztak korábban többek között a Renault-val és a Hondával is. Olyan vélemények is vannak ugyanakkor, hogy a Porsche és az Audi gyári csapatként szállna be a Forma-1-be.

Annyira erősen delfinezik a Mercedes, hogy eltört a padlólemez merevítője