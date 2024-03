Az Aston Martin beleállt: Ajánlatot tettek Adrian Neweynak

Neweyt a Red Bullhoz való 2005-ös csatlakozása óta számos alkalommal megkörnyékezték a riválisok, de maradt és mind Sebastian Vettel 2010 és 2013 közötti, mind Max Verstappen mostani bajnoki sorozatában kulcsszerepet kapott.

A Motorsport.com olasz kiadásának értesülései szerint az Aston Martin tulajdonosa, Lawrence Stroll emelte a tétet és személyesen kereste meg egy zsíros ajánlattal a Szaúd-Arábiai Nagydíj alatt a tervezőt, hogy Milton Keynesből a közeli Silverstoneba csábítsa.

Stroll már évek óta egy olyan szupercsapat építésén dolgozik, ami évekre a Red Bull, a Mercedes és a Ferrari kihívója lehet, ezért építtette meg a csapat legmodernebb technológiával felszerelt új főhadiszállását, amihez hamarosan új szélcsatorna is dukál. Számos nagy nevű tervezőt is megszerzett versenytársaitól és a 2026-ban induló szabályzati ciklustól a Hondát is megszerezte motorszállítónak.

Newey megszerzése lehet az utolsó darabja a kirakósnak, amivel az élcsapatokhoz felzárkózhatnak és maradásra bírhatják Fernando Alonsót. Emellett mások, például Verstappen számára is meggyőző érv lehet, hogy amennyiben nem maradna a Red Bullnál, a Mercedes helyett a Milton Keynestől mindössze pár kilométerre található Silverstoneba tegye át székhelyét Newey mellé.

Jelenleg Verstappen döntése az, ami beindíthatja a 2025-ös pilótapiacot, miután a múlt heti Ausztrál Nagydíjon Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke elismerte, a holland az első számú célpontja a Ferrariba tartó Lewis Hamilton helyére, amennyiben otthagyja a Red Bullt.

Neweyt már korábban is megpróbálták megszerezni a riválisok, sikertelenül, a Red Bullnál uralkodó káosz és a csapatfőnök, Christian Horner és a vállalat osztrák tulajdonosai közötti konfliktus is a távozása mellett szólhat.

Stroll most egy csábító alternatívát kínált fel a tervezőnek karrierje lezárására, amivel értesüléseink szerint a rajtrács legjobban kereső pilótáival kerülhetne egy szintre. Hogy sikerrel járhat-e, az kérdéses egyelőre, lévén Newey tavaly írt alá szerződését és elmondása szerint nem kíván távozni Milton Keynesből. Az Aston Martin nem kívánta kommentálni a Motorsport.com értesüléseit.