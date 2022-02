Az Aston Martin az AMR22 valós változatát mutatja be, pénteken pedig már pályára is gurul!

Az Aston Martin Racing lesz az első csapat, amely egy valódi 2022-es Forma–1-es autót mutat be, amikor csütörtök délután, 15:00-kor a gyártó Gaydonban található bázisán bemutatja az AMR22-est. Továbbá ők lesznek az elsők, akik pályára viszik az új autót.

Ugyanis pénteken Silverstone-ban filmforgatási napon vesznek részt és a tervek szerint Sebastian Vettel és Lance Stroll is vezet majd. A szurkolók és a rivális csapatok is izgatottan várják, hogy először láthassák az új autót, tekintettel a szabálymódosítások mértékére.

A Haas a múlt héten mutatta meg a VF-22 képeit, míg szerdán a Red Bull is bemutatót tartott, amelyen Christian Horner, Max Verstappen és Sergio Perez is odaállt az új autó mellé, azonban az inkább volt egy bemutató autó, mintsem a végleges RB18. Az élő közvetítés nézői viszont hamar rájöttek, hogy ez csak egy „show car“, amelyet még maga az F1 készített korábban, hogy demonstrálni tudják a 2022-es autók új formáját.

Az Aston Martin bátor húzása kétélű, ugyanis így a többi csapat is kielemezheti az új autójukat, bár azt hozzá kell tenni, hogy a pénteki autó valószínűleg nem fog teljesen megegyezik majd a végleges modellel, ellenben a csapatnak így 12 napja lesz elemezni a forgatási napon gyűjtött adatokat, mielőtt február 23-án Barcelonában megkezdődik az első hivatalos előszezoni teszt.

A filmforgatási nap a Mercedes számára is hasznos lesz, mivel először lesz pályán a gyártó 2022-es erőforrása, amelyet immáron E10-es üzemanyag hajt és az új autók által megkövetelt eltérő teljesítmény-leadási karakterisztikához is igazítottak.

Az Aston Martin korai bemutatkozás ráadásul ellentmond egy múlt hónapi állításnak, miszerint a csapatnak gondjai vannak, és még a barcelonai tesztre is nehezen fognak elkészülni. Ezt a feltételezést akkor a csapat szóvivője cáfolta, aki a Motorsport.com-nak így nyilatkozott: „A 2022-es F1-es autónkkal kapcsolatos munkálatok jól haladnak, és készen állunk az első barcelonai tesztre".

A szervezetnél az elmúlt hónapokban komoly változások történtek, az év elején távozott Otmar Szafnauer csapatfőnök, akit Mike Krack váltott. A megújult tervező és mérnöki csapat is beilleszkedett már, bár az új technikai igazgató, Dan Fallows csak április 2-án kezdi meg a munkát. A Jordan, a Force India és a Racing Point korábbi alkalmazottja, Andy Green, aki a technikai igazgató pozíciójába kerül, a mai bemutató alkalmával mutatkozik be.

A többi csapat közül a McLaren péntek este Wokingban mutatja be F1-es és IndyCar-autóját, míg február 14-én az AlphaTauri, február 15-én a Williams, február 17-én a Ferrari, február 18-án pedig a Mercedes autóit mutatják be. Az Alpine február 21-ig vár, közvetlenül a barcelonai teszt kezdetéig. Az Alfa Romeo pedig egy ideiglenes festést fog használni Spanyolországban, majd február 27-én mutatja be a véglegeset.

