Az Aston figyelmeztette Alonsót, hogy a kérése nem fog egyhamar teljesülni

Alonso számára nagyon nem alakult jól a hazai F1-es hétvégéje, hiszen az AMR24-es nem volt versenyképes, így sem ő, sem pedig csapattársa nem tudott pontot szerezni. A futamot követően aztán egyértelművé tette, hogy itt az ideje olyan fejlesztéseket hozniuk, amelyek tényleges javítják az autó teljesítményét, ahelyett, hogy folyamatosan csak a potenciálról beszélnének.

Persze a csapat is tisztában van néhány kritikus problémával, mint amilyen a kanyar közepi alulkormányzás, de ezt egyáltalán nem könnyű kigyomlálni. És ugyan van némi remény, hogy a soron következő versenyeken érkező elemek javítani fognak a helyzeten, szerintük az is nehezíti a dolgukat, hogy most folyamatosan egymást követik a versenyhétvégék.

Jelenleg is egy triplahétvége második állomása következik Ausztriában, majd pedig Magyarországon és Belgiumban is szünet nélkül rendeznek futamot, így emiatt nem könnyű levonni a tanulságokat minden egyes fordulóból, majd pedig átültetni azokat fejlesztésekbe.

„Ez az egyik gondunk. Hat hétvége alatt öt futamot rendeznek. Monaco, Imola és Kanada után elég sok információra tettünk szert, ráadásul 14 pontot szereztünk ugyanazzal az autóval. A lényeg viszont, hogy megoldjuk a problémákat, de nincs rá idő. Most ez a legnagyobb gond. Egyelőre tehát ki kell tartanunk, a legjobbat kell kihozni az autóból minden hétvégén, és a lehető leghamarabb hoznunk kell az új alkatrészeket” – mondta a helyzetük kapcsán Mike Krack csapatfőnök.

Az Aston számára komoly problémát jelentett már tavaly is, hogy a fejlesztések nem hozzák az elvárt előrelépést, most viszont van némi hit a csapatban, hogy a nyári szünet előtti újítások valóban javítani fognak az autón.

„Abból, amit láttam, biztató a helyzet. Egyértelműen jobban értjük már a dolgokat, mint előtte. Emiatt is tekintünk magabiztosabban a jövőbe. Folyamatosan hozni fogjuk az elemeket, amint elkészülnek, kezdve a következő futammal. Szóval nem arról van szó, hogy csak Budapestre kéne koncentrálnunk, hanem meg kell próbálni a lehető leghamarabb gyorsulni.”

Krack végül még elmondta, nem aggódik amiatt, hogy Lawrence Stroll csapattulajdonosnak elfogy majd a türelme, hiába nem tudták továbbvinni a tavaly megkezdett remek szereplésüket. Stroll híresen sokat követelő személyiség: „Igen, de közben ismeri is a Forma–1-et, tudja, hogy működnek itt a dolgok. Szóval lehet, hogy nem türelmes, de tudja, hogy időbe telik az alkatrészek elkészítése. Mindennel tisztában van, és most rajtunk áll, hogy szállítsuk őket.”

