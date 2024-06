Az Andretti „rögtön” a legjobb ötért harcolna

Elutasítás ide, visszautasítás oda, Michael Andretti nem hajlandó leállni, és továbbra is a Forma–1-be kerülést tűzte ki célul, ennek érdekében pedig mindent meg is tesz. Amellett, hogy nemrég Silverstone-ban nyitottak új központot, több kulcsfontosságú igazolást is sikerült tenniük, köztük a veterán F1-es mérnökkel, Pat Symondscal.

Deletraz, aki korábban a Haas fejlesztőversenyzője volt, és több szezont húzott le az F2-ben, most a RacingNews365-nek beszélt arról, az Andretti mennyire lehetne sikeres, ha megérkezne az F1-be.

„Az Andrettinek semmit sem kell bizonyítania senkinek. Annyira nagyok és sikeresek, hogy a Forma–1-ben is jól teljesítenének. Persze nem arról van szó, hogy belépsz és egyből legyőződ a Red Bullt, a Ferrarit és a Mercedest. Ha viszont megnézzük, mit csinál néhány istálló a mezőny végén, akkor az Andretti ott lenne, és rögtön a legjobb ötért vagy hatért harcolnának a bajnokságban.”

Deletraz, aki idén az Andretti színeiben meg tudta nyerni a Sebringi 12 órás versenyt, természetesen reméli, hogy az amerikaiak utat találnak maguknak az F1-be. „Szerintem mindenki számára nagyszerű lenne, és a fiatal versenyzők számára is. Én a WTR Andrettinél versenyzem az Egyesült Államokban, ismerem az embereket, ismerem a csapat működését.”

„Nagy kár, hogy ilyen nagy az ellenállás. Ez persze messze nem az én hatásköröm, itt a politikáról van szó, sok pénzről, és nem csak a sport a lényeg. A rajongók és a motorsportszeretők számára viszont jó lenne egy 11. csapatot az F1-ben látni. Főleg úgy, hogy tudtommal az F2-ben és az F3-ban is szerepelnének.”

„Bizonyos szempontból ez is a fiatal pilótákat segítené, és mindenki számára remek lenne, ha egy olyan név, mint az Andretti, megérkezhetne. Nagyon remélem, hogy sikerülni fog nekik” – zárta gondolatát Deletraz.

