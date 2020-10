Az AMG szorosabbra fűzi a kapcsolatot a Mercedes F1-es csapatával 2021-ben

Egy új globális stratégiának köszönhetően, melyet kedden vázoltak a befektetőknek, a német autógyártó egyértelművé tette, hogy teljesen elkötelezi magát az elektromosság felé. Ennek része lesz az új elektromos modellek gyártása, valamint az olyan almárkák nagyobb népszerűsítése, mint például a Maybach, a G, az EQ és az AMG.

Mivel ezek közül a legutóbbi a Mercedes termékeinek teljesítményére fókuszál, ezért bejelentettek bizonyos terveket az AMG és az F1-es csapat közötti együttműködés szorosabbra fűzésével kapcsolatban.

Már egyébként is ott van a Project One sportautó, amelybe egy F1-es turbó-hibrid motor került és jövőre várható a megjelenése, de a célok ennél jóval messzebbre nyúlnak.

Értesülések szerint jóval közelibb lesz a marketingkapcsolat is az F1-es alakulat és az AMG között, növelik a technológiák átvitelét az F1-ből az utcai autók irányába, és az autó festésén is nagyobb hangsúlyt kap majd az AMG. Ez azt jelenti, hogy a logók nagyobb szerepet kapnak majd az F1-es autón, mint eddig.

Ola Kallenius a következőket nyilatkozta a témáról: „A Forma–1-ben használt technológiai vívmányokat és egyéb fejlesztéseket be fogjuk majd tenni az AMG autóinkba is. A Project One esetében fogtuk az F1-es erőátviteli rendszert, és betettük azt egy utcai autóba. Szóval természetesnek vesszük, hogy a jövőben még jobban kihasználjuk majd az F1-es projektet az AMG érdekében.”

Bár a Honda amiatt vonul ki jövő év végén a sorozatból, mert inkább a zöldebb jövőbe szeretné fektetni a pénzét, a Mercedes ezzel szemben egyértelművé tette, hogy az F1 értékét és technikai kihívásait kulcsfontosságúnak tartja a jövő szempontjából.

Mercedes-AMG Project One

Az AMG és az F1 szorosabb együttműködése mellett a márka fel fogja majd használni a jelenlegi infrastruktúráját arra, hogy segítse az utcai autók technológiáját a következő szintre emelni.

Az úgynevezett Vision EQXX program keretében a márka célja, hogy olyan elektromos autót gyártson, melynek hatótávolsága jóval nagyobb a mostani akkumulátorokkal elérhető lehetőségekhez képest.

Erre egy külön csapatot is létrehoztak Stuttgartban, akik a Mercedes F1-es motorspecialistáit is segítségül fogják majd hívni, hogy előremozdítsák a projektet.

Sajnos zárt kapus lesz a Super Racing Festival a Hungaroringen.

Ajánlott videó: