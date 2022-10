Az Amerikai Nagydíj akár a félmilliós nézőszámot is elérheti, mondja a COTA főnöke A Forma–1-es Amerikai Nagydíjra akár félmillió ember is kilátogathat majd jövőre, ha megnézzük a rajongói igényeket az esemény iránt, vélekedik a Circuit of the Americas elnöke, Bobby Epstein.