Az Amerikai Nagydíj a Williams „második hazai futama” lesz

A csapatot tavaly augusztusban vette meg a Dorilton, a száguldó cirkusz pedig 2019 után először tér vissza a tengerentúlra. „Amerika már egy második hazai futamnak számít, és már várjuk, hogy vendégül láthassuk a kibővült williamses családunkat a Dorilton Capital személyében” – mondta Dave Robson, a csapat vezető teljesítménymérnöke.

Az egyik versenyzőjük Nicholas Latifi, aki kanadai révén még nem tudott F1-es pályafutása során hazai közönség előtt vezetni, szóval ez a verseny számára is egyfajta hazatérés lesz. „Tavaly óta most először térek vissza az Atlanti-óceán másik oldalára, szóval földrajzilag most leszek legközelebb egy hazai viadalhoz.”

A mezőnynek azonban a Haas révén van amerikai csapata, és Günther Steiner már várja, hogy újra megörvendeztethessék a rajongókat Austinban. „Ez a helyszín mindig is jó volt számunkra. Remek rajongótáborunk van, és ez egyre csak nagyobb lesz, ahogyan a Forma–1 is népszerűsödik Amerikában.”

„Ott van a Haas Hill Austinban, ahová már hetekkel, de lehet, hogy hónapokkal ezelőtt eladtuk az összes jegyet, és mindig jó elmenni a helyszínre. Maga a város és a pálya is egy remek hely, és kár, hogy tavaly nem jöhettünk, szóval szerintem az egész F1 örül annak, hogy visszatérhet.”

Az ausztrálok nagyon fogadkoznak, hogy jövőre lesz nagydíj