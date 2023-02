Az Alpine visszaszólt az őket kritizáló Fernando Alonsónak

Fernando Alonso tavaly nyáron úgy döntött, hogy elhagyja az Alpine-t és az Aston Martinhoz igazol, most pedig már meg is kezdte a közös munkát az Astonnal, az új kocsival megtett első métereit pedig itt tudjátok megnézni.

Ezenkívül nemrég a korábbi csapatának, az Alpine-nak is odaszúrt a kétszeres világbajnok, aki azt mondta, hogy a korábbi csapatai már a negyedik-ötödik helyet is megünnepelték.

Erre reagált az Alpine-csapatfőnök Otmar Szafnauer, aki azt mondta, Alonso is örült az eredményeknek, és ha idén is elérik a céljukat, azt is meg fogják ünnepelni – szerinte pedig ezzel semmi gond nincsen:

„Azt gondolom, hogy amikor a negyedik helyen végeztünk, Fernando az összes többi csapattaggal együtt boldog volt. Amikor a megelőző évben az ötödik vagy, akkor az a célod, hogy elérd a negyedik helyet, ami nem egy könnyű dolog.”

„Ehhez meg kellett vernünk a McLarent, és ha megnézed, elég komoly a trófeagyűjteményük, szóval egyáltalán nem könnyű megverni őket. Tehát azt gondolom, érdemes megünnepelni a negyedik helyet, ha ez a cél, és ebben nincs mit szégyelni.”

„Számunkra a 2023-as évben az lesz a cél, hogy sokkal közelebb kerüljünk a top 3-hoz, és ha ez sikerül, akkor ezt is meg fogom ünnepelni. Hiszen ha már nem lesz olyan nagy a különbség, az azt jelenti, hogy sikerült előrelépnünk” – fogalmazott Szafnauer a crash.net szerint.

Az Alpine részéről annak kapcsán is megszólaltak, hogy személyessé vált-e a viszonyuk a riválisaikkal, miután Alonso és Piastri is távozott tőlük.