Az Alpine végre learatná az időmérős babérjait a törökországi „elszalasztott lehetőség” után

Fernando Alonso az előkelő ötödik helyre kvalifikálta magát Isztambulban, de az első kanyaros koccanása Pierre Gaslyval hamar semmissé tette az előző napi munkáját. A csapat most 12 pontos előnnyel látogat Austinba az AlphaTaurihoz képest, Budkowski pedig jobb ponttermést szeretne látni vasárnap, mint legutóbb.

„Ugyan szereztünk egy pontot Esteban révén, úgy érezzük Törökország egy elszalasztott lehetőség volt, főleg Fernandóval. Az ötödik helyről indult, és egész hétvégén versenyképes volt. Most voltunk a legközelebb az élmenőkhöz.”

„Magabiztosan vágtunk neki a viadalnak, és egy erős eredményben reménykedtünk, de az első körös baleset teljesen tönkretett mindent. Továbbra is erős időmérőket kell teljesítenünk, és akkor remélhetőleg a szombati helyezést nagyobb pontszerzéssé tudjuk alakítani vasárnap.”

A konstruktőri ötödik helyért zajló csata azonban még egyáltalán nem lefutott, hiszen Gasly gyakran kvalifikálta magát akár a legjobb hatba is, a mclarenes és ferraris riválisok közé. Mivel Budkowski is tisztában van a francia versenyző képességeivel, ő arra számít, hogy a szezonzáróig nem lesz vége a csatának.

„Már a szezon eleje óta szoros küzdelem zajlik, és néhány versenyen elég nagyot fordult a világ. Egész nagy előnnyel vágtunk neki Törökországnak, de tudtuk, hogy azért még nem dőlhetünk hátra.”

„Ez most le is csökkent, és folyamatosan pontot kell szereznünk, és ki kell használni minden lehetőséget, amely felkínálja magát, miközben szemmel tartjuk az ellenfeleket is. Kétség sem fér, hogy egészen a végéig fog ez tartani, de lendületben vagyunk, és élvezzük a kihívást.

