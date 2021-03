Az Alpine-t „sokkolta” Abiteboul távozása

A gyári Renault csapat a 2021-es Forma-1-es szezon előtt arculatváltáson esett át, és felvette az Alpine nevét, ami a Renault-csoport „teljesítményorientált” márkája lett az új vezérigazgató, Luca de Meo érkezése után.

Nem csak az arculat változott meg azonban, hanem a csapat, és a márka vezetősége is. Az szinte biztos volt, hogy a 2016 óta csapatfőnöki beosztásban dolgozó Cyril Abiteboul távozik a Forma-1-es alakulat éléről, azonban a várakozásokkal ellentétben – miszerint az Alpine márka igazgatója lesz – teljesen elhagyta a francia konzorciumot.

Az Alpine új vezérigazgatója, Laurent Rossi úgy döntött, hogy nem is nevez ki hagyományos értelemben véve csapatfőnököt a Forma-1-es csapat élére, Abiteboul feladatkörét felosztotta a vezető menedzser Marcin Budkowski, és a versenyigazgató Davide Brivio között, aki a Suzuki MotoGP csapatától érkezett.

Még több F1 hír: A WADA vizsgálja a Haas festését az orosz zászlóra vonatkozó tiltás miatt

Az Alpine 2021-es autójának bemutatója után a francia sajtónak (ahol a Motorsport.com francia kiadása is jelen volt) adott interjújában Budkowski elismerte, hogy Abiteboul távozása „sokkolta” az enstone-i alakulatot.

„Természetesen meglepett, és sokkolt minket a távozása, amikor ezt megtudtuk” – árulta el Budkowski. „Ennek ellenére már készen álltunk a szezon kezdetére, maximálisan elkötelezettek voltunk a projekt mellett.”

„Cyril egyébként is küszködött azzal a koronavírus-járvány miatt, hogy rendszeresen Enstone-ban lehessen. A jelenléte, vagy annak hiánya nem volt hatással a projekt melletti elköteleződésünkre.”

Budkowski azt is elmondta, hogy az Alpine-nál nagyon hamar túlestek az újjászervezésen, és ez nem változtat semmit a csapat 2021-es célján, ami továbbra is az, hogy a 2020-ban elért konstruktőri 5. helyüknél előrébb lépjenek:

„Nemrégen Laurent is Enstone-ba látogatott egy pár napra, ami alatt nagyon sok emberrel találkozott, látta az autót, látta a fejlesztési folyamatokat, és beszéltünk a 2022-es projektünkről is. Nagyon gyorsan ujjászerveztük a csapatot, egy új csapatunk van, de továbbra is a korábbi, egyértelmű célokkal.”

Az Alpine kedden mutatta be a francia trikolórba bújtatott autóját, az A521-et, amit másnap Esteban Ocon már ki is próbálhatott Silverstone-ban.

A Mercedes akár 3 tartalékpilótával is nekivághat a 2021-es szezonnak.