Az Alpine szerint nem ártana átgondolni a rajtkockás szabályokat

A versenybírák döntései a Nemzetközi Sportkódex 2022-ben bevezetett módosítása alapján születtek, mely kimondja, hogy a rajtjelzés kiadásának pillanatában az álló autó első kerekei sem előrefelé, sem pedig oldalra nem lóghatnak át a felfestett rajtkockán.

A két idei esetben úgy ítélték meg, hogy a pilóták egyszerűen túlságosan is oldalra álltak fel, ezért vétettek a szabályok ellen. A gond persze azzal van, hogy a versenyzők alig látnak ki az autóból, így nagyon nehéz pontosan a kijelölt helyre manőverezniük azt, és gyakran külső referenciapontok alapján teszik meg mindezt.

A másik probléma pedig az, hogy nincs egyértelműen meghatározva, mekkora kilógás után jár büntetés, hiszen a futamot követő napon több olyan képet is lehetett látni a közösségi oldalakon, ahol az emberek kiemelték, hogy nemcsak Alonso állt be rosszul a helyére, hanem több másik versenyző autója is kilógott valamelyik oldalra, de ők nem kaptak érte büntetést.

„Szerintem kicsit drákóinak tűnik ez az új szabály arról, hogy az autónak hol kell megállnia a rajtkockájában. Senki sem szerez azzal előnyt, ha tíz centivel kilóg valamelyik oldalra. Nem igazán értem ezt. Magát a rajtkockát pedig olyan szélesre festhetnék, amennyire csak akarják. Erre látszólag nincs előírás” – mondta Permane.

„Nem tudom, meg fogják-e ezt vizsgálni, de büntetést adni az embereknek azért, mert rossz helyen vannak a kerekek egy olyan autónál, amelyből a pilóták nem is látják azokat a vonalakat – ez kissé túlzó és felesleges. Esteban egész hétvégén erre koncentrált, de azt mondta, hogy fogalma sincs, hol áll éppen. Egyszerűen nem látja. Szóval fura ez az egész.”

A szakember ezek után arra számít, hogy a tanácsadói bizottság soron következő ülésén szó esik majd erről a témáról, és remélhetőleg találnak majd rá megoldást.

