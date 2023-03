Az Alpine szerint egy dolgot mindenképpen bizonyít, hogy az Aston Martin a Mercedes fölé nőtt

Az Aston Martin már egy verseny után a 2023-as idény meglepetéscsapatának tűnik. Bahreini sikerük – Fernando Alonso harmadik és a sérült Lance Stroll hatodik helye – mellett a Mercedes csalódást keltően teljesített. Az Alpine-t irányító Otmar Szafnauer szerint a zöld autót készítő csapatnak segített, hogy használhatták a Mercedes szélcsatornáját.

Különösen pikáns ebben az, hogy az Aston Martinnak a Mercedes szállítja a motorokat is és az, hogy mégis ők keveredtek ki az első futamból jobb helyzetben, azt is jelenti, hogy sokkal többet tudtak kihozni sokkal szűkösebb költségvetésükből.

A silverstone-i gárda egészen addig lesz összebútorozva a német gyári alakulattal, amíg saját szélcsatornájuk fel nem épül. A korábban az Aston Martint irányító Szafnauer a Motorsport-Totalnak beszélt arról, úgy tűnik, nagyon jól járt ezzel Lawrence Stroll csapata:

„A Mercedesnek nagyon jó a szélcsatornája van, ezen osztozkodni nem hátrány, akkor nem tették volna. Szóval ezek szerint nincs is akkora különbség aközött, hogy valakinek van-e saját szélcsatornája vagy nincs” – mondta.

Az amerikai szakember szerint így nem is feltétlenül segíti magát az Aston Martin azzal, hogy közben saját szélcsatornáját is építi, mert csak pénzt és energiát vesznek el maguktól, miközben a Mercedesszel közös szélcsatornában még gyorsabb autót is építhetnének.

A Mercedesnél közben kijelentették, mostantól egyetlen autó fejlesztésére fognak koncentrálni.