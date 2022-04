Az Alpine örül, hogy a Mercedes nem tudja pénzzel megoldani a problémáit

A Mercedes a 2022-es szezon harmadik futamára sem értette meg pontosan, hogy mitől delfinezik annyira az autójuk, illetve azt sem, hogy miért maradnak el az egyenesekben hasonlóan delfinező Ferraritól, így Lewis Hamilton extra szenzorokkal az autóján teljesítette az Ausztrál Nagydíjat.

Az Alpine csak 6 pontot szerzett Melbourne-ben, miután Esteban Ocon nem tudta hozni Fernando Alonso tempóját, de a spanyol az időmérős technikai hibája, és a rossz stratégiája miatt nem a pontszerző helyeken fejezte be a versenyt.

Otmar Szafnauer, az Alpine csapatfőnöke ettől függetlenül örül, hogy egyelőre még ha csak papíron is, de képesek felvenni a Mercedes tempóját, annak pedig különösen, hogy ez a költségsapka miatt huzamosabb ideig így maradhat.

„Korábban egyszerűen kihasználhatták volna azt, hogy több pénzzel és erőforrással rendelkeznek. A fejlesztéseiket most azonban lekorlátozhatja a költségsapka” – nyilatkozta Szafnauer a Motorsport.com-nak.

„A költségsapka szerintem segíti a helyzetünket, szerintem jogosan, mert mindenki ugyanannyit költhetett, szóval ne is legyen majd a jövőben a költségsapkával kapcsolatos változtatás.”

Szafnauer azt is hozzátette, hogy szerinte sikeresen mutatkozott be a 2022-es szabályrendszer, az Alpine pedig képes lehet arra, hogy a három topcsapat mögött végezzen idén.

„Az én nézőpontomból, és ezt megerősítették a barátaim is, nagy érdeklődés övezi a szezont, és különösen jó, hogy már két csapat szerzett futamgyőzelmet. A Mercedes még csak nem is nyert, de így is másodikak a konstruktőri bajnokságban.”

„A középmezőnyből pedig bárki felérhet a topcsapatok mögé, úgy tervezzük, hogy az a csapat mi leszünk. Nagyon keményen fogunk dolgozni azért, hogy ez meg is valósulhasson.”