Az Alpine-nál úgy gondolják, jobb ha több ember van egy munkára, mint ha egy sincs

Szafnauer közvetlen főnöke az Alpine vezérigazgatója, Laurent Rossi, aki a gyártó személyautós és motorsport-részlegeiért felel, de olyan döntésekbe is beleszól, mint a pilóták leigazolása. Miután tavaly elhagyta az Aston Martint, Szafnauer úgy fogalmazott, egy csapatnak „nem lehet két pápája”, így utalva Martin Whitmarsh érkezésére, de szerinte az Alpine-nál más a helyzet.

Amikor a Motorsport.com szembesítette saját megszólalásával, Szafnauer ezt mondta: „Laurenttal nagyon könnyű együtt dolgozni, mivel mi különböző egyházak pápái vagyunk. Ő az Alpine vezérigazgatója, az autógyártóé, én pedig neki jelentek.”

Még több F1 hír: Andrettiék szerint minden "sznobizmus" ellenére megszolgáltak a helyért a Forma-1-ben

„Az Alpine nevű autógyártó cég egyik pillére egy Forma-1-es csapat, az egyik alá tartozó intézmény. Szóval én csak onnan jelentek neki. Van még egy csomó dolog, amivel foglalkozik, az autóeladások, a tervezők, a gyártás, a marketing, minden ilyesmi. Olyan ez, ahogy Toto jelent Ola Kalleniusnak (Toto Wolff Ola Kalleniusnak, a Daimler vezérigazgatójának – a szerk.).

Szafnauer szerint a csapatnál egyértelmű a munkamegosztás: „Az utolsó dolog, amit az ember akar, ha megérkezik valahova, hogy valamire ne jusson ember, inkább fedjen le több ember egy dolgot. Ha nem fednék egymást a hatáskörök, akkor annak az lenne a vége, hogy senki sem csinál semmit. Az rosszabb.”

„Az elején volt pár átfedés a munkakörök között és akkor kellett igazítani egy kicsit, mindenkit be kellett állítani a helyére, hogy mit csináljon, szóval most már ott tartunk, hogy mindenkinek egy feladata van és azt csinálja.”

Szafnauer példaként hozta azt, ahogyan segített elintézni Pierre Gasly leigazolását, ahol a terepmunka nagy részét ő végezte: „Felhívtam Franzot (Franz Tost, az AlphaTauri csapatfőnöke – a szerk.) és megkérdeztem, hogy elengedi-e? Nemet mondott, amire azt válaszoltam, hogy tökéletes, mert azt egyáltalán nem akartam tőle hallani, hogy alig bír tőle megszabadulni!”

„Remek pilóta, szóval szükségem volt rá, úgyhogy megkérdeztem, hogy felhívhatom-e Helmut Markót is, hátha neki más a véleménye, amit meg is tettem. De közben bizonyos pontokon Laurentot is felhívtam, hogy lássa, hová jutottam, és hogy most beszélni fogok Amerikában Bryan Hertával is, hogy Coltont esetleg elengedik-e.”

„Ezt is én csináltam végül, együtt ebédeltem Bryannel és Coltonnal, mivel a Red Bull csak akkor engedte volna el Pierre-t, ha találnak valakit, akivel helyettesíthetik, máskülönben az egészből nem lett semmi.”