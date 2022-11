Az Alpine-nál remélik, Gasly és Ocon 26 évesen "elég érettek" ahhoz, hogy ne törjék össze egymást

Laurent Rossi a francia RMC rádió egy podcastjának vendége volt, ahol merész kijelentést tett a csapat 2023-as berendezkedéséről: „Nem lesz hierarchia. Most sincsen Alonso és Ocon között és Gasly érkezésével sem lesz ez másképp. Egyenlőek lesznek.”

A két francia azonban nem igazán kedvelte egymást eddig, szóval lehet készülni némi parázs csatára. Gasly és Ocon Normandiában, egymástól pár kilométerre laktak egymástól gyerekként és sokat is lógtak együtt, idővel azonban egyre többször csaptak össze a pályán, amiből ütközések és még keményebb csaták lettek.

„Remélem, ma már érettebbek és inkább együtt harcolnának, mint egymás ellen. 15 évesen mindegy, mit csinál az ember, 26 évesen ideje megkomolyodni. Talán ez lesz az utolsó nagy szerződésük. 26 évesen, ha nem vagy bajnok, akkor már meg kell kérdezned magadtól, fogsz-e innen még jutni valahová” – reménykedik a vezérigazgató.

„Arra számítok, hogy azért tanultak valamit a közös múltjukból. Ráadásul Gasly pontosan az a fajta pilóta, akire szükségünk van a fejlődéshez. Azért igazoltuk le, mert minden kritériánknak megfelel, ráadásul francia is.”

A két versenyző rivalizálásának természete még a pályán kívül is egyértelmű: A 2018-as Cannes-i Filmfesztiválon közös csoportképet posztoltak a közösségi médiában, de mindketten levágták a képről a másikat. Az Alpine tudja, hogy ez feszültséget eredményezhet, de Otmar Szafnauer még Japánban mindenkit biztosított, hogy mindent előre elterveztek.

Ocon eddig minden csapattársát kiakasztotta valamilyen módon, A Force Indiában/Racing Pointban Sergio Perezzel olyan durván összekaptak, hogy a csapatfőnöknek – Szafnauernek – külön szólnia kellett, hogy ha még egy ilyen lesz, nem hagyják, hogy versenyezzenek. Perez, miután eljött a csapattól azt mondta, „sose volt jó” a kapcsolata a franciával.

A Renault-ban Daniel Ricciardóval is volt problémája Oconnak, de elsősorban azért, mert a csapat nem tartotta be az előre megbeszélt csapatsorrendet, míg a mostani csapattársának, Alonsónak a vezetési stílusával akadt problémája.

Innen nézve van esély arra, hogy egy-két vitatott eset a 2023-as Ocon és Gasly közötti párbajokban is becsúszik, legalábbis a közös múltjuk nem fogja megkönnyíteni Rossi és Szafnauer dolgát. Persze nem ez volt az elsődleges tervük: Neveltjük, Oscar Piastri őket is megcáfolva, inkább a McLarenhez szerződött, miután kiderült, Alonso távozik.

„Először is, a legfontosabb, hogy a pilóták teljesítménye számít. Az volt a tervünk, hogy a legjobb elérhető versenyzővel folytassuk tovább” – mondja Rossi. Miután Piastri elutasította őket, mindent be is vetettek, hogy Gaslyt elcsábítsák az AlphaTauritól, még úgy is, hogy élő szerződése volt 2023-ra.

