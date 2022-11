Az Alpine-nál kiakadtak: ennél Alonsónak és Oconnak is jobban kell teljesítenie!

Alonso és Ocon a 4-es kanyarban, majd a célegyenesben is összeértek a brazil sprint rajta után, Ocon autójának oldaldobozán nagy lyuk keletkezett, míg Alonsónak letört az első szárnya az idei második ráfutásos balesete után.

A spanyol versenyző kapott is egy 5 másodperces büntetést, amivel a 15. helyett csak a 18. helyről rajtol majd ma, de mivel az Alpine továbbra is szoros csatában áll a McLarennel a konstruktőri bajnokság 4. helyéért, a sprinten látottak már Otmar Szafnauer csapatfőnöknél is felnyomták a pumpát.

„Őszintén, Estebannak és Fernandónak is jobban kell teljesítenie a pályán, hogy azzal kiegészítsék a csapat erőfeszítéseit. Nem szabad a pályán történt ütközéseikkel kompromittálniuk a teljes csapat munkáját.”

„Ma mindkét versenyzőnk cserbenhagyta a csapatot. Mindkettőjüktől többet várok holnap, mivel muszáj pontokat szereznünk a konstruktőri bajnokságban miatt. Úgy akarunk Abu-Dzabiba menni, hogy a céljaink elérhető távolságban legyenek.”

A vasárnapi futamon Esteban Ocon a 17., Fernando Alonso a 18. helyről rajtolhat majd, már amennyiben Ocon autójában nem kell majd motort cserélniük. A francia pilóta autója ugyanis kigyulladt a verseny leintése után a parc fermében, a Sky szerint üzemanyagszivárgás miatt.

Az Alpine előnye mindössze 5 pont a McLarennel szemben a konstruktőri bajnokság 4. helyéért folytatott küzdelemben, Lando Norris pedig a kiváló 6. helyről fog rajtolni, de Ricciardo is feltornázta magát a 11. helyre a rossz időmérője után.