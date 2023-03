Az Alpine vezérigazgatója Piastriról: "Az ember nem várná, hogy a gyereke egy éjjel megszökik..."

Oscar Piastri az Alpine akadémiájának tagja volt a 2022-ben körülötte kirobbant balhéig, amit a francia csapat és a McLaren at FIA szerződéseket vizsgáló bizottságáig vitt. Ők a McLarennek adtak igazat, így Piastri náluk kezdte meg a 2023-as szezont a Forma-1-ben.

A történtek fényében Laurent Rossi a Beyond the Grid podcastnak elárulta, átfogalmazták az akadémiájukon szereplő pilóták szerződését és szerinte nem ők az egyetlen csapat, akik így tettek ezután:

„Őszintén szólva, sokat tanultunk, bolondok lennénk, ha nem tanultunk volna belőle. Pár dolgot megtanultunk, olyasmiket, hogy hűség nem létezik, főleg, ha az egyén érdekei a tét. Ha az ember túl fiatal ahhoz, hogy mérlegelni tudja, mik az előnyei és a hátrányai ezeknek a dolgoknak, nehéz őket egyeztetni.”

„Azt is megtanultuk, hogy pár területen nem voltunk felkészültek, főleg, ahogy az akadémiánkon szereplő versenyzőink szerződése fel van építve és ahogy ezt átvisszük a Forma-1 világával, de szerintem ezt mások is, Toto és Christian (Toto Wolff és Christian Horner, Mercedes és Red Bull csapatfőnökök – a szerk.) is arról beszéltek, hogy ez precedenst teremt.”

„Szóval megtanultuk azt, hogy egyszerűen túl sok ajtót hagytunk nyitva ezekben a szerződésekben, mert senki sem gondolta volna, hogy a pilóták fogják magukat és elmennek ezeken a nyitott ajtókon keresztül.”

Rossi elismerte, hogy a Piastri-ügy után változtattak annak érdekében, hogy megvédjék a szerződéseket: „Az lenne a normális, hogy az ember visszatér a csapathoz, ami segített neki. Ezt akarjuk bebiztosítani.”

„Már változtattunk is rajta. Egy kicsit cégesebbek, védekezőbbek lettünk a szerződéseinket illetően. Ha az Alpine-nal akar valaki aláírni valamit, jobban el kell köteleződnie. Már nem csak kezet rázunk, és üdv a családban. Még mindig a családban vagy, de már szerződés lesz róla. Mintha a gyerekek szerződést kötnének a szülőkkel. Szomorú, de erre van szükség.”

„Az ember nem várná, hogy a gyereke egy éjjel kiszökik a hálószoba ablakán és magától nem is rakna lakatot a szerződésre. Ebbe kicsit bele lettünk kényszerítve. Ebbe az irányba fejlődik az iparág. Nagyobb a tét, több pénzről van szó, amitől néha kicsit elszáll az ember.”

„Ez az, amit most megtanultunk. Egyre professzionálisabbak leszünk, ami azt jelenti, hogy a sportág minden egyes területén ilyennek kell lennünk, és ez alól a szerződések sem kivétel” – mondta Rossi, aki arra a kérdésre, mi történik, ha egy versenyző annyira jó, hogy jobban megéri neki egy jobb lehetőségért cserébe hűtlennek lenni, így válaszolt:

„Nem hívnám hűtlennek a pilótákat. Nekik is kell gondolnia a pályafutásukra és Isten tudja, elég nehéz eset, mert olyan kevesen vannak, olyan vad ez a pálya, szóval nekik sem könnyű, ugye? Van egy rossz évük és kirúgják őket, ez elég kemény. Szóval nekik is figyelembe kell venni a saját érdekeiket és ennek is megvannak a módjai.”

