Az Alpine most fizeti meg a „bátor” fejlesztéseinek árát, Alonsóra újabb büntetés vár

A Renault-nak alaposan át kellett alakítania a fejlesztési terveit a koronavírus-járvány és az egy évvel eltolt technikai generációváltás miatt, így a 2020-as és a 2021-es szezont gyakorlatilag a 2019-es erőforrásukkal teljesítették, miközben 2022-re egy teljesen új erőforrást fejlesztettek.

Az immár osztott-turbóval rendelkező V6-os erőforrás teljesítménye nem is lóg ki a mezőnyből, azonban a motor megbízhatóságával folyamatosan problémáik vannak – amit tudatosan alakítottak így a csapat mérnökei.

Szingapúrban Fernando Alonso és Esteban Ocon is kiesett a versenyből az erőforrás meghibásodása miatt, és Alonso autójába valószínűleg egy teljesen új motort kell majd szerelnie az Alpine-nak, az azzal járó hátrasorolásos büntetéssel együtt.

„Még mindig vannak gyerekbetegségei a motornak” – nyilatkozta a McLarent és a Ferrarit is megjáró Fry a Motorsport.com-nak. „Teljesen átalakítottuk a motort erre az évre, és a teljesítménye sokkal jobb is, mint volt az előző években. Mindig is tudtuk, hogy a teljesítményre kell koncentrálnunk, és a megbízhatósági dolgokkal csak később kell foglalkoznunk a homologizáltatás miatt. Bátran kellett fejlesztenünk. Néha találkozunk problémákkal, de mások is, nemde?”

Az Alpine alaposabb vizsgálata után arról is megbizonyosodtak, hogy az első információkkal ellentétben két teljesen eltérő probléma okozta Alonso és Ocon kiesését, ami a francia pilóta szerint „aggasztó” a jövőre nézve.

„Elég frusztráló, hogy nem tudtuk befejezni a versenyt, különösen a futam végén történtek miatt. A legfontosabb azonban még mindig az, hogy az autónk jól teljesít, és még mindig vannak újításaink. Egy normális hétvégére van szüksége a garázs mindkét oldalának, mert az autó több mint képes arra, hogy a pontszerző helyeken végezzünk” – mondta Ocon, aki egyelőre úgy tudja, hogy az ő autójában nem kell majd motort cserélnie az Alpine-nak.