Az Alpine komoly változásokat fontolgat csapatszinten 2022-re

Miközben az enstone-i bázisú istálló arra helyezi a hangsúlyt a hátralévő öt versenyen, hogy a konstruktőri bajnokság ötödik helyét szerezzék meg, Rossi kijelentette, hogy hosszabb távon ennél jóval többet akarnak elérni – és „izmokat kell növeszteniük”, ha előre szeretnének lépni.

A végső céljuk az, hogy a következő szabályciklus végére, tehát 2024-re vagy 2025-re folyamatosan a futamgyőzelemre esélyes csapatok között legyenek, ennek elérése érdekében pedig Rossi készen áll változtatni az Alpine megközelítésén.

A Motorsport.com-nak adott exkluzív interjúban a szakember elmondta, hogy egymást követő három évben az ötödik helyen zárni nem az a szint, amellyel hosszú távon boldogok lehetnének. „Ez nincs összhangban azzal, amit szeretnénk.”

„Én mindenképpen azt akarom, hogy a csapat a dobogókért és a győzelmekért harcoljon a következő időszak végére, vagyis 2024/25-re, attól függően, hogy mikor tervezik bevezetni az új szabálycsomagot.”

„Ehhez azonban muszáj lesz szintet lépnünk csapatként. Eleinte a kilencedik helyről az ötödikre jöttünk elő, de utána elértünk egy határt az utóbbi szezonokban, amelyet most nem igazán tudunk átlépni. Most viszont a következő ugrást is meg kell tennünk, és élcsapattá kell válnunk, nem pedig a középmezőny legjobbja címet kell kitűznünk magunk elé.”

„Én tehát most meg akarom tartani az előző szezon lendületét, ezért is lenne fontos, hogy miénk legyen az ötödik hely. Nem örülnék, ha visszaesnénk. A működés szintjén sokat tanultunk idén, szóval ez mindig egy pozitívum.”

„Mindezt majd a következő esztendőben alkalmazni is fogjuk, de utána izmokat kell növesztenünk, hogy fejlődni tudjunk és az ötödik helyről az elsőre tudjunk fellépni, futamról futamra, idényről idényre, a következő években” – fogalmazta meg a végső célt Laurent Rossi.

