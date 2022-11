Az Alpine kijelölte, mikortól akar bajnoki címért küzdeni

Idén az Alpine az egyik legegyenletesebb teljesítményt nyújtó csapat a rajtrácson. Ha célba érnek, akkor Fernando Alonso és Esteban Ocon is rendre a top 10-ben vannak. Ez is az egyik legnagyobb problémájuk: az autó nem valami megbízható, Alonso szarkasztikusan be is szólt a csapatnak Mexikóban, miután motorhiba miatt ki kellett állnia, de Ocon is panaszkodott már a dologra.

Ettől még az eredményeket hozza az Alpine, a negyedik helyért küzdenek a konstruktőrök között és sokkal stabilabbnak tűnnek, mint fő riválisuk, a McLaren, akik főleg egyedi kiugró eredményekre támaszkodhatnak.

Luca de Meo, a Renault elnöke is tisztában van azzal, milyen jó helyen van most a gárda és a Marcának adott interjúban visszautalt, honnan indultak: „Két éve a csapat még tehernek számított a márka számára, nem egy haszontárgynak.”

„Két év alatt azonban rengeteg változott. A motorsport-részlegünk nagyon ambiciózus célokat tűzött ki és mára a mi csapatunk is ér annyit, mint a topcsapatok. Abban reménykedünk, hogy 2026-ban már a bajnoki címért fogunk küzdeni.”

2026 megemlítése külön fontos, mivel ekkor fognak életbe lépni az új motorszabályok, ez alapján az Alpine-nál nagyon bíznak a Renault-tól kapott motorban, még úgy is, hogy több mint három év múlva láthatjuk majd akcióban.

