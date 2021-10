Az Alpine frusztrált: Alonso Perez körül végezhetett volna a tempójával

Fernando Alonso a remek 5. helyről rajtolhatott a 2021-es Török Nagydíjon, azonban a versenyét már az első körben megpecsételte, hogy összeért Pierre Gasly-val, majd figyelmetlenül ő is megtorpedózta Mick Schumachert.

Bár Esteban Ocon kerékcsere nélkül teljesített versenyével legalább 1 pontot szerzett az Alpine, a konstruktőri bajnokság 5. helyéért az AlphaTaurival szoros csatát vívó alakulat ennél sokkal többre számított egy olyan pályán, amely jól feküdt az A521-nek.

„Elképesztően frusztráló” – mondta az Alpine hétvégéjéről a csapat ügyvezető igazgatója, Marcin Budkowski. „Az 5. helyről rajtolva, ha csak azt nézzük, hogy a büntetésével együtt is hol végzett Gasly, nekünk is ott kellett volna lennünk.”

„Ezen felül Fernando időmérős tempója alig pár tizeddel maradt el Verstappenétől, és gyorsabb volt Pereznél is, így mindenképpen velük kellett volna harcolnia.”

„Erre egyből kilökik, és még ha meg is büntették (Gaslyt), az nem segített már Fernando versenyén, aki később maga is egy újabb incidensbe keveredett Mickkel, ami gyakorlatilag meg is pecsételte a futamát.”

Budkowski szerint egyedül abban reménykedhetnek a Török Nagydíj után, hogy a jó formájukat át tudják menteni majd a szezon maradék futamaira is.

„Nagyon biztató volt a tempónk, Fernando nagyon jó az ilyen és ehhez hasonló körülmények között. Mindkét autónkkal ott lehettünk volna a Q3-ban, ha nem kerül Esteban forgalomba a Q2-ben.”

„Úgy tűnik, mindig jól teljesítünk az esős versenyeken, és tudtuk, hogy a pálya vonalvezetése kedvezni fog az autónknak, és tisztában vagyunk azzal, hogy ez lesz a helyzet Austinban is. Egyszerűen frusztráló, hogy egy erős időmérő, és az erős pénteki tempónk után egyetlen egy ponttal zárjuk a hétvégét, és kikapunk a riválisainktól.”