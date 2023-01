Az Alpine figyelmeztetése Oconnak: jobban kell vigyáznia csapattársaira

Szafnauer a Force Indiánál és Racing Pointnál 2017-18-ban dolgozott már Oconnal, amikor a francia többször is összetűzésbe került csapattársával, Sergio Perezzel. Az Alpine-nál is voltak hasonló feszült pillanatok Ocon és Alonso között, a legemlékezetesebb az Interlagoson, ahol a sprintverseny első körében össze is ütköztek.

Ezután a csapat vezetése mindkét pilótát megdorgálta és Szafnauer reméli, Ocon végre tanult a leckéből és idén új csapattársával, Pierre Gaslyval már nem lesz olyan kemény: „Valószínűleg jobb döntéseket kellene hoznia, ha a csapattársa van mellette, mert nem az első körben kell megnyerni a futamot.”

„Ha egy versenytárs ellen védekezik agresszívan és mindketten kiesnek, akkor mindketten veszítettek. És ha egy csapattárs ellen védekezik agresszívan és mindketten kiesnek, ki veszít? Jobb döntés hagyni őket aztán majd később elkapni.”

A kérdésre, hogy ezt tisztázta-e Oconnal is, Szafnauer hozzátette: „Tisztáztam. Hogyha szüksége van emlékeztetőre is, akkor boldogan emlékeztetem majd.”

A csapatfőnök három év után dolgozott tavaly együtt Oconnal, aki szerinte sokat fejlődött versenyzőként. Erre a francia 2021-es győzelmét idézte fel a Magyar Nagydíjon, ahol például Sebastian Vettel helyezett rá nagy nyomást, vagy a tavalyi japán versenyt, ahol Lewis Hamilton hajszolta, de megtartotta a negyedik helyet.

„Egyértelműen érettebb már, jobban érti a dolgokat. Szerintem az tetszik nekem a legjobban Estebanban, hogy még nyomás alatt is alig hibázik. Láttam ezt már akkor, amikor Vettel ellen nyert. Ott voltam, a mi autónk gyorsabb volt, de nem hibázott.”

„A helyén kezelte az autót, amit a tükörben látott és egyszer sem hibázott, így nyert. Szerintem még jobban lenyűgözött, amikor Szuzukában, ami eleve nem egy könnyű pálya, nedves aszfalton, Lewisszal a gyorsabb autóban mögötte elől tudott maradni. Ez lenyűgöző. Érettebb és jobb lett ebben a tekintetben és gyors. Tudna fejlődni? Persze, de ezekre a területekre mi ráállítjuk majd.”