Az Alpine felfedte, hogyan inspirálta a Mercedes régi trükkje a 2022-es előrelépésüket

A francia márka erőforrásai a turbó-hibrid korszak legnagyobb részében nem voltak olyan ütőképesek, mint például a Mercedesé vagy a Ferrarié, de az utóbbi években a Honda is sokat lépett előre, így lényegében a Renault rendelkezett a leggyengébb hajtóegységekkel.

Idénre azonban ők is koncepciót váltottak, mindez pedig hozzájárult ahhoz, hogy meg tudják szerezni a konstruktőri bajnokság negyedik helyét. Az idény során ugyan számos megbízhatósági gondjuk volt, aminek Fernando Alonso nyilván nagyon nem örült, de ők most elsősorban a teljesítményt helyezték előtérbe.

Az előrelépésben pedig kulcsszerepet játszott Viry-Chatillon azon döntése, hogy átveszik a Mercedes által már 2014 óta használt megoldást, és ők is kettéosztják a turbó turbináját és kompresszorát, a két részt pedig egy tengellyel kötik össze a hajtóegységen belül.

Ezt a változtatást már jó ideje tervezték a Renault-nál, de csak a 2022-es szezonra látták jónak a tényleges bevetését. Famin pedig most elmagyarázta, miért volt lényeges ez a lépés. „Egy teljesen új erőforrásunk volt 2022-re, melynek az elrendezése is megváltozott.”

„A legfontosabb pedig a turbó kettéosztása volt, ami javította az autó aerodinamikai teljesítményét. És természetesen nemcsak a hajtóegységen, de Enstone-nal együtt az egész autó teljesítményén dolgoztunk.”

„Persze a motor nagyon fontos komponens, de ha nyerni tudunk valamennyit az aerodinamikai oldalon, a karosszéria esetében, még ha ezzel némi kompromisszumot is kell kötnünk, akkor megtesszük, és sokat is dolgoztunk ezen a területen.”

„Ami az integrációt, a súlyelosztást és a hűtést illeti, ez nem kizárólag a technikai filozófiában bekövetkező változtatást jelenti, hanem arra is kihatással van, ahogyan Enstone-nal dolgozunk együtt. Pozitív szezon volt ez a teljesítmény szempontjából, sikerült felzárkóznunk a többiekre, hiszen most már nincsenek jelentős eltérések a legjobb és a legrosszabb erőforrás között.”

Famin arra is kitért, hogy miért vállalták be a kockázatosabb utat, miközben tudták, hogy a teljesítmény hajszolásával vélhetően a megbízhatósági gondok is gyakrabban fognak jelentkezni.

„Csinálhattuk volna a megszokott módon is, de a legutolsó pillanatig dolgozni akartunk, néha még kicsit túl is léptünk a határon, mert gondjaink voltak, de mindent ki akartunk hozni a fejlesztésekből. A stratégiánk egyértelmű volt, és vissza akartunk térni a játékba motorfronton, ezt pedig el is értük.”

„Mivel az erőforrásokat befagyasztották a következő négy évre, ezért először a lóerőkkel akartunk kezdeni valamit, miközben a jövőben még megvan a lehetőség arra, hogy dolgozzunk a megbízhatóságon.” Famin most már abban bízik, hogy 2023-ra az idei gondok legnagyobb részét orvosolni tudják, és ezzel még közelebb kerülhetnek a többiekhez.

