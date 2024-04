Az Alpine elveszítheti mindkét pilótáját

Nagy mélységekben van jelenleg az Alpine alakulata, ám a lejtmenet már 2022-ben elkezdődött. Ez volt az az év, amikor elveszítették Fernando Alonsót és Oscar Piastrit, majd nem sokkal később számos kulcsember is távozott a franciáktól.

Otmar Szafnauer tavaly intett búcsút az Alpine-nak, minek után év közben menesztették, később pedig Laurent Rossit helyezték át máshova azok után, hogy meglehetősen nyílt kritikát fogalmazott meg a csapat dolgozóival kapcsolatban.

Ezek után idén elértünk odáig, hogy négy futamot követően az Alpine-nak nulla pontja van, és egyelőre a nyers versenytempót tekintve ők állnak a mezőny végén. Japánban szó szerint állva hagyták a franciák autóit a versenytársak, emiatt Ocon és Gasly jövője is veszélyben forog.

És hogy ki jöhet szóba a két francia helyén? Amennyiben egy újoncot akarnának leigazolni, Famin Jack Doohan nevét dobta be a kalapba, aki jelenleg is szorosan együtt dolgozik a csapattal, hamarosan pedig a felkészítését is elkezdik.

„Úgy gondolom, hogy idén elég hosszú tesztprogramban vesz részt, szóval ki fogják képezni” – vélekedett Famin a fiatal tehetségről. „Hamarosan elkezdjük, mert szükségünk van egy autóra, szükségünk van egy alvázra, hogy lefuttathassuk ezt a programot.”

„Mostantól kezdve a versenyzői piac nagyon pörgős lesz” – ismerte el Famin, aki nem zárja ki, hogy Ocon és Gasly távozni fog a rossz szereplésük miatt. „Jelenleg azt mondhatom, hogy elégedettek vagyunk a versenyzőinkkel, de minden forgatókönyvre fel vagyunk készülve.”

„Jacknek tesztelnie kell, hogy tovább fejlődjön, aztán meglátjuk, mi lesz a jövője. De még egy kicsit korai lenne erre a kérdésre válaszolni” – felelte a csapatfőnök arra, hogy esélyes lehet-e az Alpine juniorja 2025-re a Forma-1-es csapatnál.

